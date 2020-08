Temptation Island, la scelta di Antonella Elia e Pietro delle Piane

editato in: da

Antonella Elia e Pietro Delle Piane fanno una scelta radicale dopo la fine di Temptation Island. I due hanno deciso infatti di lasciare momentaneamente i social, optando per il silenzio. Mentre quasi tutti i protagonisti del reality condotto da Filippo Bisciglia hanno commentato l’avventura su Instagram, Antonella e Pietro vanno controcorrente.

Prima di partecipare al programma di Maria De Filippi, la coppia si era detta certa dell’amore. Superata la prova del GF Vip, Antonella e Pietro però non sono riusciti a uscire insieme da Temptation Island. Il falò finale, dopo i video in cui Delle Piane ammetteva di aver baciato la single Beatrice, la Elia ha deciso di abbandonare da sola la trasmissione, ignorando la richiesta di perdono del fidanzato. A un mese di distanza però si è detta pronta a perdonarlo, salvo poi cambiare di nuovo idea.

“Se io deciderò di perdonare Pietro, sarà una decisione solo mia – ha svelato -, che io valuterò attentamente e che prenderò quando ne sarò veramente sicura, il perdono non è segno di debolezza, il perdono è un grande segno di forza e spero un giorno di avere la forza di poterlo perdonare. Adesso sicuramente non ho la forza di poterlo perdonare e quindi ho deciso di prendere del tempo per me, di stare da sola”.

Antonella ha poi difeso il compagno, attaccato per il suo comportamento a Temptation Island. “Pietro è molto di più di quello che è uscito e che si è visto – ha chiarito parlando dell’attore -, è un mondo enorme e meraviglioso Pietro e ci tenga che non venga comunque ferito e additato come un mostro perché non lo è, e non voglio più che si pensi che lui è solo quello che ha fatto vedere”.

Nel frattempo Filippo Bisciglia ha commentato la fine dell’esperienza di Temptation Island. “Si dice che al settimo anno una storia d’amore possa subire una crisi – ha scritto su Instagram -. La storia alla quale mi sto riferendo è la nostra, Noi, Voi e Temptation Island… Ma quale crisi? Io mi innamoro sempre di più del programma e di voi, voi che non avete mai smesso di dimostrarmi così tanto affetto e amore… Grazie a tutti, alle tantissime persone che lavorano per il programma, dagli autori ai macchinisti, dal primo all’ultimo, siete tutti nel mio cuore, ai ragazzi di Witty, ai telespettatori, a tutti gli amici del Web, Instagram, Facebook, Twitter che ogni anno, ogni messa in onda fate si che Temptation Island sia sempre al primo posto in Italia e nel mondo su Twitter (non a chiacchiere )… A tutti coloro che hanno fatto parte del programma in questi 7 anni, coppie, ragazzi e ragazze single”.