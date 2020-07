Temptation, la Elia è irremovibile: finale amaro per Pietro. Andrea perdona Anna

editato in: da

Puntata finale per Temptation Island, che anche quest’anno, sotto la guida di Filippo Bisciglia, ha regalato emozioni e colpi di scena. Tra le coppie arrivate fino alla fine del percorso: Antonella e Pietro, Manila e Lorenzo e Anna e Andrea. Nei 21 giorni che sono rimasti separati, hanno potuto osservare e ascoltare i propri partner per prendere decisioni consapevoli sulla loro relazione.

Scontro di fuoco, alla fine del percorso, tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane. I due erano entrati sicuri di essere fatti l’uno per l’altro. Qualcosa, però, è andato storto: la tendenza della showgirl a parlare dell’ex fidanzato Fabiano e le dure parole dell’attore nei confronti della sua compagna, hanno incrinato il rapporto.

Nel falò di confronto, essendo entrambi passionali ed istintivi i due non si sono risparmiati e si sono lasciati andare ad insulti e accuse reciproche. Ma a far arrabbiare la Elia è stato, soprattutto, un presunto bacio dato da Pietro, eludendo le telecamere, ad una delle tentatrici.

Non l’ho baciata. Te lo giuro. Eravamo io, lei e un’altra ragazza. Ci siamo solo abbracciati. Era un bacio innocente sulla guancia. Lei mi è stata veramente vicino, ma non l’ho baciata.

Le giustificazioni di Pietro, però, non sono riuscite a placare la rabbia di Antonella Elia:

Mi hai offeso profondamente. Mi hai fatto sentire vecchia, brutta, arida.

Solo durante gli ultimi minuti del falò di confronto, Pietro ha capito gli errori commessi e, inginocchiandosi di fronte ad Antonella, ha dichiarato di voler tornare a casa con la sua compagna:

Ti ho detto tutte quelle cose perché si è innescato un meccanismo che mi ha fatto perdere il controllo. Ho sbagliato e mi devi perdonare, ti prego. Dammi una possibilità. Respira, ragiona: sono io.

La Elia è stata irremovibile. Pur dichiarando di amare ancora Pietro, non ha voluto accettare le sue scuse e ha deciso di tornare a casa da sola. Delle Piane, amareggiato, non ha potuto far altro che accettare la decisione della showgirl.

Rientrati a casa, però, Pietro ha provato a recuperare con tutte le sue forze la fiducia di Antonella. Sorprendendola con piccoli gesti romantici, passo dopo passo, è riuscito a riavvicinarsi al cuore della sua amata. E, portandole in dono un mazzo di rose rosse ha espresso i suoi sentimenti a cuore aperto. Il percorso di Temptation Island, tuttavia, ha lasciato delle ferite profonde e, prima di perdonare Pietro, la Elia vuole prendersi altro tempo.

Molto complicata la situazione tra Anna e Andrea. Lei, infatti, ha, per tutta la durata del programma, messo in atto una strategia per convincere il suo compagno a cedere alle sue richieste: sposarla e avere un figlio. Decisioni importanti, però, che lui non è ancora pronto a prendere.

Tutt’altro, il finto avvicinarsi di Anna al tentatore Carlo, hanno portato Andrea a mettere in dubbio la sua relazione. È, così, arrivato al falò con le idee molto confuse sul suo futuro, ma con la voglia di cambiare definitivamente il tipo di rapporto instaurato con la sua compagna.

Arrivata al confronto molto combattiva, Anna ha dichiarato di aver fatto tutto per far soffrire Andrea e fargli capire cosa avrebbe provato perdendola. Affermazioni che hanno portato Filippo Bisciglia ad intromettersi per rimproverarla bonariamente:

Non posso vedere la tua faccia soddisfatta quando lui dice che ha sofferto.

Nonostante le incomprensioni, Andrea e Anna, capendo di essere innamorati, hanno deciso di continuare a combattere per il loro sentimento e di provare a superare le difficoltà insieme.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sono a un punto di svolta. Lui, sempre estremamente analitico per quanto riguarda le storie dei suoi compagni, ai quali ha fornito ottimi consigli, si ritrova, invece, a subire le parole della sua compagna, desiderosa di vedere da parte del suo fidanzato passi concreti.

Nessun fraintendimento può scalfire un sentimento forte: l’amore di Manila e Lorenzo ha trionfato e i due hanno lasciato il programma mano nella mano, con la voglia di viversi quotidianamente e, in un futuro non troppo lontano, sposarsi.

Anche questa edizione di Temptation Island è giunta al termine. Le coppie saranno riuscite a trovare tutte le risposte che cercavano?