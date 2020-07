Temptation, Antonella Elia e Pietro Delle Piane: scontro al falò finale

editato in: da

Temptation Island è giunto alla sua penultima puntata. Antonella e Pietro, Lorenzo e Manila e Andrea e Anna, dopo un percorso durato 21 giorni, fatto di forti emozioni e colpi di scena, dovranno prendere una decisione definitiva sulle loro relazioni. Continueranno a lottare per il loro amore o capiranno di non essere destinati a stare insieme?

Falò di confronto anticipato, invece, per Annamaria e Antonio. Lei, dopo aver visto il suo compagno relazionarsi con la single Ilaria, ha deciso di convocarlo per chiedergli spiegazioni. Lui, che in precedenza ha più volte ribadito di amarla, si è trovato in grande difficoltà di fronte ai video mostrati alla sua fidanzata da Filippo Bisciglia.

Mi sono messo in gioco – ha dichiarato Antonio – mi sono creato tutte le situazioni per vedere se fuori da questo contesto potrei sbagliare. Devo uscire da qua con la consapevolezza di essere un uomo migliore. Qui ho preso consapevolezza di tutte le mie mancanze, ho capito che sono i dettagli a fare la differenza.

Le sue giustificazioni, contro ogni previsione, sono riuscite a scalfire le convinzioni di Annamaria e a farla cedere. Lei, pur ammettendo di aver sofferto, ha ascoltato le ragioni del suo compagno e ha deciso di dargli una nuova possibilità:

Io sono ancora innamorata di lui – ha dichiarato – usciamo insieme.

Se per Annamaria c’è stato il lieto fine, per Antonella Elia le delusioni non sono terminate. Pietro Delle Piane, non solo ha più volte rivelato le fragilità della sua compagna e sottolineato gli aspetti del suo carattere che non apprezza, ma ha anche baciato una tentatrice, credendo di aver eluso le telecamere. A tradirlo, però, le sue parole, che non sono sfuggite e che sono state fatte ascoltare alla showgirl.

Ignaro di essere stato scoperto e convinto di venir perdonato in ogni caso, Pietro ha continuato ad uscire in esterna con la single Beatrice e a confidare a lei le debolezze della Elia, ribadendo quelli che, per lui, sono i suoi limiti:

Mi sembra di avere due figli, – ha affermato – non una donna con cui condividere la vita. Sei sola a 56 anni, quella è una debolezza. Io intanto ho un bambino, e ho undici anni in meno di lei. Lei cosa ha? Un pugno di mosche in mano. Lei si lascia trasportare, è una comparsa nella sua vita.

Le dichiarazioni di Pietro hanno demoralizzato la Elia, che non si aspettava che il suo compagno avesse una così bassa considerazione di lei:

Aggredirmi così è incredibile. Ora si dedica ad insultarmi. Non ci posso credere a quello che sta capitando.

A consolarla Manila Nazzaro, che ha tenuto stretta la mano dell’amica nei momenti più difficili, cercando di convincerla a voltare pagina una volta per tutte: “Un uomo così non può amare nessuno”. Giunti finalmente al falò finale, Pietro e Antonella non si sono risparmiati:

Ti sei comportato malissimo, – ha esordito la Elia– hai detto delle cose imperdonabili. Ti sei trasformato in qualcosa che non conosco. Sei un mostro.

Sotto gli occhi di entrambi, così, sono passate le immagini del loro percorso. Uno duro scontro, il loro, che, dopo 21 giorni colmi di rabbia e risentimento, era inevitabile.

Ad un passo dalla puntata finale, proprio per la Nazzaro è arrivato il primo video nel pinnettu. Lorenzo Amoruso, rimasto deluso dalle affermazioni della sua compagna, che ha messo in dubbio le sue intenzioni, ha cambiato atteggiamento e ha iniziato a confidarsi con i suoi amici e con la tentatrice Alessia.

L’ex calciatore, dal canto suo, continua a non apprezzare i comportamenti della Nazzaro. Pur comprendendo che le incertezze della sua fidanzata sono dovute, perlopiù, a vicende del passato è pronto a prendere una decisione.

Andrea, per tutta la durata del programma, è rimasto a guardare la sua compagna fare conoscenza con il tentatore Carlo. Si è trattato, però, solo di una strategia di Anna, che vuole far ingelosire il fidanzato per convincerlo a sposarla e ad avere un figlio con lei. I suoi piani, tuttavia, non hanno sortito l’effetto desiderato: i due sono più lontani che mai.

A far arrabbiare Andrea, spalleggiato dall’amico Lorenzo, sono state soprattutto le parole di Anna contro suo padre e la sua famiglia. La possibilità di un futuro insieme, sembrerebbe, per loro, remota. Temptation Island, però, ci ha abituati a finali inaspettati e a scelte fatte con il cuore, mettendo da parte rancori e amarezze. Sarà così anche per loro?