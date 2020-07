Temptation Island, il retroscena su Annamaria e Antonio: parla l’ex moglie di lui

editato in: da

Spuntano nuovi retroscena e indiscrezioni su Temptation Island e sulle coppie che hanno deciso di mettere alla prova il loro amore nello show condotto da Filippo Bisciglia. Oltre a Pietro delle Piane e Antonella Elia, sta facendo molto discutere la coppia formata da Annamaria e Antonio. Mentre lui ha deciso di divertirsi e sembra sempre più a suo agio con la tentatrice Ilaria, lei continua ad assistere impotente ai falò.

Ad aggiungere nuovi dettagli alla questione Miriam, ex moglie di Antonio che ha rivelato alcuni dettagli sulla relazione, svelando che Annamaria sarebbe stata per circa un anno e mezzo l’amante del marito. “Era sposato con me, ma vedeva Annamaria – ha confessato a Donna Pop -. Ad aprile 2019 eravamo insieme al matrimonio del cugino, che dicano che stanno insieme da due anni e mezzo è assurdo. È vero che si sentono da due anni e mezzo, ma durante la mia storia. Nel mezzo della mia storia c’era anche lei in questi anni…”.

Miriam, che da Antonio ha anche avuto una figlia, ha poi aggiunto di non avercela con la protagonista di Temptation Island. “Sapeva che lui faceva tira e molla con me e che tornava a casa a dormire, le ho fatto vedere anche degli screen – ha spiegato -. Abbiamo parlato, so che lei è una vittima come lo sono stata io. È una bravissima ragazza, per mia figlia fa tutto, ma sapeva la situazione e come era lui, non era all’oscuro di tutto”.

Nel frattempo a Temptation Island, Annamaria sta facendo i conti con i suoi sentimenti per Antonio. L’uomo infatti è particolarmente a suo agio con le single e Ilaria sembra averlo conquistato, tanto da fargli dimenticare la fidanzata. In un clip che anticipa la terza puntata dello show, Annamaria osserva sconvolta un video durante il falò con Filippo Bisciglia. “Per me è andato oltre – dice parlando del fidanzato e del suo comportamento con la single -. Possono pure uscire insieme per quanto mi riguarda”.