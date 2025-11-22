Pietro Delle Piane sul matrimonio saltato con Antonella Elia: “È sparita”

IPA Pietro delle Piane Antonella Elia

Il matrimonio da favola a Cortina, annunciato in tv per il 31 dicembre 2025, sembrava il lieto fine perfetto per la storia d’amore tra Pietro Delle Piane e Antonella Elia. Invece, nel giro di poche settimane, tutto è cambiato: prima la pausa di riflessione raccontata dalla showgirl, poi la versione ben più drastica dell’attore, che a Storie al bivio da Monica Setta parla di una rottura definitiva e di una compagna “sparita dall’oggi al domani”. Cosa è successo davvero tra i due?

La storia d’amore tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane

La relazione tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane va avanti da anni, tra alti, bassi e vari riavvicinamenti. Lo scorso aprile la coppia aveva sorpreso tutti annunciando le nozze: data fissata per il 31 dicembre 2025, location Cortina d’Ampezzo, atmosfera da film di Natale. Insomma, all’insegna del romanticismo più sfrenato. Poi però, a settembre, il primo rallentamento. Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, la showgirl aveva spiegato che i preparativi erano stati messi in stand-by: “Non stiamo organizzando il matrimonio, la cosa è in pausa perché stiamo finendo casa. I lavori sono andati a rilento e voglio prima che il giardino sia ultimato, poi ci sposeremo”.

Sembrava quindi un semplice rinvio dovuto alla ristrutturazione, tanto che pochi giorni dopo era tornata in studio per parlare delle nozze. Ma a inizio novembre il colpo di scena: sempre a La Volta Buona, Elia ha confessato di essersi presa una pausa dal compagno. “In realtà ci siamo presi una pausa, io sono volubile, ho preso un tempo di riflessione perché non mi sento pronta. Adesso di sicuro non c’è nei piani il matrimonio”, ha ammesso. E la festa di fine anno a Cortina, puff, saltata.

Pietro Delle Piane: “Antonella mi ha lasciato senza una spiegazione”

Se la showgirl aveva parlato di pausa decisa di comune accordo e di responsabilità da dividere in due, a Storie al bivio il racconto di Pietro Delle Piane prende una piega diversa. Intervistato da Monica Setta nella puntata in onda sabato 22 novembre alle 15.30, l’attore sostiene infatti di essere stato lasciato all’improvviso, senza un vero confronto e soprattutto senza alcuna spiegazione.

“Stavamo progettando le nozze e dall’oggi al domani è sparita”, confessa Delle Piane. Che aggiunge: “Antonella Elia mi ha lasciato senza una spiegazione. Ma al suo ritorno io non ci sarò. Ho detto basta per sempre. Ha fatto così varie volte, ma adesso sono stanco e se tornasse non so se mi troverebbe disposto a riprendere la relazione, perché questo è troppo”.

Nelle sue parole c’è amarezza, tanta, ma anche la volontà di mettere un punto, almeno a caldo. L’attore ricorda il periodo dei preparativi del matrimonio da favola come uno dei momenti più intensi della loro storia d’amore e lascia intendere che proprio la prospettiva del “sì” imminente abbia acceso tensioni e fragilità già presenti nella coppia. Una frattura che, stando alle sue parole, questa volta non sarebbe più sanabile.

Il compleanno mancato e il senso di vuoto: due versioni contrastanti

Monica Setta aveva raccolto, in passato, le confessioni di Antonella Elia sulla sua relazione e non coincidono molto con le parole dette dall’0rmai ex compagno. Secondo la donna galeotto fu, per la rottura, il giorno del suo compleanno. Proprio in quell’occasione Pietro Delle Piane avrebbe scelto di passare la giornata con il figlio nato dalla precedente relazione. “Secondo me avrebbe dovuto dire ‘va bene, non prendo mio figlio e sto con te questo compleanno'”, aveva detto la showgirl che si era sentita abbandonata e con “un senso di vuoto radicato nelle cellule”.

Ci sarebbero dei precedenti, quindi, e non si tratterebbe – come afferma l’attore – di una sparizione improvvisa senza avvertimento. Le due versioni non coincidono (come spesso accade quando finisce una storia) ma qui c’è solo una cosa certa: il matrimonio è saltato, addio Cortina. Anche se la speranza è l’ultima a morire.