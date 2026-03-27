Pietro Delle Piane dopo le parole di Antonella Elia al GF Vip: “Voglio fare chiarezza”

Chi ha seguito il GF Vip lo scorso 24 marzo, non ha certamente dimenticato uno dei momenti più discussi della puntata. Parliamo del faccia a faccia tra Antonella Elia, inquilina della Casa più spiata d’Italia, e Pietro Delle Piane. Non è stato un incontro tra ex in cerca di un riavvicinamento, ma un vero e proprio scontro che ha messo a nudo le ferite profonde di una storia durata oltre sei anni. Dopo quanto detto in puntata, l’attore ha deciso di far chiarezza, pubblicando un video piuttosto dettagliato sul suo profilo Instagram.

Cosa è successo al GF Vip tra Antonella Elia e l’ex compagno?

Come sempre, Antonella Elia non ha usato mezzi termini di fronte all’ex compagno. Lo ha accusato di aver trasformato il loro amore in una sorta di “fiction” costruita a tavolino per visibilità e tornaconto economico, poi lo ha definito “narcisista”, “omuncolo”. Insomma, la Elia ha dipinto il quadro desolante di un rapporto che, a suo dire, sarebbe stato sempre volto al mero business mediatico.

La tensione è esplosa definitivamente sul caso del “like” galeotto ad Adriana Volpe, da lei interpretato come una provocazione, più che come un tentativo di riavvicinamento. Con Ilary Blasi a far da mediatrice, il faccia a faccia si è trascinato tra vecchi rancori e incomprensioni irrisolte, lasciando il pubblico con l’immagine di due rette parallele che probabilmente non si incontreranno mai.

Il lungo sfogo social di Pietro Delle Piane

Già prima della puntata del GF Vip andata in onda il 24 marzo, il nome di Pietro delle Piane era emerso tra epiteti infelici e una narrazione che lo dipingeva come il “cattivo della storia”. È per tale ragione che ha accettato, a suo dire, il confronto in diretta con la ex compagna ed è per la stessa ragione che, post-puntata, si è lasciato andare a un lungo sfogo su Instagram

Un video piuttosto dettagliato, in cui ha precisato prima di ogni altra cosa di non essere andato in trasmissione con l’intenzione di tornare insieme alla Elia. Avrebbe dovuto essere un incontro chiarificatore, ma “ha preso una piega brutta”: “Non capisco perché se uno della coppia mette in mezzo l’altro e parla della relazione, se poi l’altro va a replicare è come se volesse apparire”, si chiede l’attore, affermando di non volerne parlare più per “vivere la mia vita con tranquillità”.

Lo sfogo prosegue, puntando l’accento sui “termini terribili” usati nei suoi confronti, sul “far passare come una storiella” quella che in realtà è stata una lunga relazione, “come se le avessero fatto il lavaggio del cervello”, azzarda. E poi l’argomento principe di tutta la questione: il “business” della relazione pubblica, vissuta da lui come una “fiction”.

Delle Piane ha negato categoricamente questa versione dei fatti, spiegando che tutto è sempre stato deciso insieme, come una coppia. Dalla partecipazione a Temptation Island al lavoro come inviati a Citofonare Rai 2: “Antonella era contenta. Noi abbiamo arredato casa dove vive Antonella adesso, è stata arredata quasi interamente – divani, tavolo, sedie, addirittura il materasso dove Antonella dorme – è frutto di una collaborazione di coppia. Abbiamo fatto viaggi, vestiti, sempre con le collaborazioni di coppia. E adesso sembra che ‘che schifo’, era tutto un business. Ma non mi sembra che lei sia mai stata contraria a questo”.