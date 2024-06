Antonella Clerici operata. L’affetto degli amici vip: “Forza, siamo con te”

Fonte: IPA Antonella Clerici è stata operata d'urgenza per la rimozione delle ovaie

Il mondo dello spettacolo (e non) si stringe attorno ad Antonella Clerici. La conduttrice Rai è stata operata d’urgenza alle ovaie: un intervento non programmato e arrivato dopo un controllo di routine a Roma. “Risonanza, ricovero, operazione. Ciao ovaie. Tutto è andato bene”, ha scritto la 60enne ringraziando i medici che l’hanno seguita. La presentatrice ha condiviso sui social network una foto in cui è nel letto dell’ospedale romano in cui è ricoverata, con il dito indice e il dito medio alzati, in segno di vittoria. Un’immagine che è stata sommersa da like e commenti positivi, molti di personaggi noti, che hanno espresso vicinanza e sostegno ad Antonellina.

Antonella Clerici in ospedale: la vicinanza di amici e colleghi

Attori, cantanti, soubrette, persino dottori hanno voluto inviare un messaggio di supporto ad Antonella Clerici dopo la sua operazione di rimozione delle ovaie. “Buona guarigione Antonella, un abbraccio immenso!”, ha scritto ad esempio Baby K. E poi: Mara Venier (“Ti abbraccio!”), Clementino (“Riprenditi presto, forza Anto!”), Nek (“Antonella buona guarigione. Ti vogliamo bene”), Anna Foglietta (“Forza Antonella! Forza! Siamo con te, ti vogliamo tutti un gran bene”), Emma (“Un bacio cuore”), Lorella Cuccarini (“Un abbraccio immenso”).

Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus, ha condiviso un cuore, così come Alberto Matano, Federica Panicucci, Pamela Petrarolo, Ema Stokholma e Patty Pravo. “Un abbraccio grande”, è stato invece il commento di Annalisa. “Rimettiti presto”, quello di Mara Maionchi. Francesca Fagnani ha invece ribadito: “Anto, tutti gli abbracci di chi ti vuole un gran bene”. Anche il compagno della giornalista, Enrico Mentana, non è stato da meno: “Un grande, forte, tenero, abbraccio”. E Cristina Parodi: “Forza Antonella, torna presto come nuova”.

Paola Iezzi: “Ohhh Antonella, tanto amore e tanta energia a te. Buona ripresa”. A scrivere anche la dottoressa Calcagni, la ginecologa più nota del web che ha ringraziato Antonella Clerici per la sua testimonianza sull’importanza della prevenzione. “La prevenzione è fondamentale! E possiamo controllare le ovaie solo con l’ecografia! Sottoponetevi annualmente a ecografia pelvica trans vaginale. Non è dolorosa e ci permette di fare diagnosi precoce!”, ha ribadito l’esperta, seguita dalla collega Chiara Di Pietro.

Quest’ultima ha rimarcato: “Grazie per averci mostrato questo tuo momento delicato, purtroppo può succedere a chiunque, anche quando pensi che tutto stia andando nel migliore dei modi. Troppo spesso si pensa ‘tanto a me non capita’ e si tralasciano la prevenzione e i controlli che invece sono importantissimi e possono salvare la vita! È bello normalizzare anche i momenti di fragilità e di paura da cui si esce più forti che mai! Un in bocca al lupo e un abbraccio forte per questa tua ripresa!”.

Tra tanti messaggi non è mancato quello di Vittorio Garrone, l’uomo che è accanto ad Antonella Clerici dal 2016: “Sempre con te, a fianco a te, dentro di te, nei momenti belli e in quelli difficili, nelle salite, nelle discese e ancora nelle risalite. Tu sei Amore”.

Perché Antonella Clerici è in ospedale ed è stata operata

“Come sempre voglio essere sincera con voi e raccontarvi cosa mi è successo, perché questo possa ricordare a tutti l’importanza della prevenzione – ha raccontato Antonella Clerici sui social -. Giovedì scorso [6 giugno, ndr] arrivo a Roma con l’idea di stare vicino a un’amica e di andare a Napoli al concerto di Gigi D’Alessio. Il mio ginecologo mi ricorda che devo controllare una cisti ovarica. Da lì parte uno tsunami. Risonanza, ricovero, operazione. Ciao ovaie. Tutto è andato bene”.

Un semplice controllo di routine è stato fondamentale per prendere la situazione in mano, prima che peggiorasse. “Ringrazio nell’ordine degli accadimenti il mio bravissimo diagnosta ginecologo Antonio Tafuri, la mitica Adriana Bonifacino che è stata sempre al mio fianco con dolcezza, fermezza e competenza e affetto – ha proseguito la Clerici, condividendo i suoi ringraziamenti ai medici che l’hanno seguita con professionalità e affetto -. Ultimo ma determinante il Prof. Enrico Vizza straordinario professionista, dotato di un’empatia contagiosa. La sua frase prima di entrare in sala operatoria: “Stia tranquilla, al resto ci penso io”. Non la dimenticherò. Grazie a IFO – Regina Elena – San Gallicano, all’equipe del prof Vizza e a tutte le infermiere e infermieri. Adesso un po’ di convalescenza… A presto”.