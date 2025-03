Kylie Jenner e Timothée Chalamet paparazzati, amore sugli spalti del tennis

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Ci sono amori che si consumano lontano dai riflettori e altri che, inevitabilmente, finiscono per illuminare i campi da gioco. Kylie Jenner e Timothée Chalamet appartengono decisamente alla seconda categoria. Dopo mesi di mistero, sguardi rubati e red carpet sempre più affollati di sussurri, la coppia ha deciso di non nascondersi più ormai da tempo. E quale occasione migliore per farlo se non un torneo di tennis tra i più prestigiosi?

L’Indian Wells Open, che ha visto sfidarsi il francese Ugo Humbert e il danese Holger Rune, è stato lo sfondo perfetto per una delle apparizioni più tenere (e chiacchierate) di Hollywood. Seduti sugli spalti, Kylie e Timothée non hanno fatto nulla per trattenere la loro passione, regalando ai presenti un vero spettacolo di romanticismo tra sguardi complici, risate e carezze che non lasciavano spazio a dubbi.

Kylie Jenner e Timothée Chalamet, una coppia sempre più affiatata

Che la loro relazione fosse solida lo si era capito già durante l’ultima stagione dei premi, con la presenza di Kylie Jenner al fianco di Timothée Chalamet in numerosi eventi. Dalle uscite ufficiali ai baci immortalati durante la serata degli Oscar, la loro storia d’amore è ormai ben lontana dai rumor e dalle indiscrezioni: è pura realtà.

Eppure, il torneo di Indian Wells ha segnato una nuova fase della loro relazione, quella in cui l’amore non ha più bisogno di nascondersi. Kylie Jenner, 27 anni, ha sfoggiato un crop top rosso acceso con stampa e scollo profondo, abbinato a occhiali da sole neri dal taglio squadrato. Immancabili i dettagli beauty: una manicure rosso ciliegia e un trucco nude che metteva in risalto la sua pelle luminosa.

Al suo fianco, Timothée Chalamet, 29 anni, ha optato per un look decisamente più rilassato. Camicia a righe blu e bianche portata aperta sopra una t-shirt bianca semplice, arricchita da una collana sottile in oro e un bracciale discreto. Un’eleganza effortless che ben si sposa con il suo stile sempre in bilico tra classicismo e tocchi più contemporanei.

Sguardi, sorrisi e carezze: il loro amore sugli spalti

Se fino a qualche mese fa il loro legame era fatto di attese e indiscrezioni, ora il linguaggio del corpo parla chiaro. Durante la partita, Kylie non ha esitato a infilare una mano nella felpa sbottonata di Timothée, un gesto di affetto spontaneo che ha catturato l’attenzione dei fan e dei fotografi. Lui, dal canto suo, non si è trattenuto nel mostrare il suo entusiasmo per il match, esultando a ogni punto cruciale, sempre con la mano stretta a quella della sua compagna.

A rendere ancora più iconico il momento è stata la presenza di Kendall Jenner, spettatrice attenta e impeccabile come sempre. La supermodella ha scelto un look minimal e raffinato: top nero essenziale e pantaloni bianchi dal taglio ampio, completati da una cintura nera e un cappello da baseball. Un’eleganza senza sforzo che riflette la sua cifra stilistica.

Mentre il pubblico seguiva la partita con trepidazione, sugli spalti l’attenzione era tutta per loro: Kylie e Timothée hanno continuato a scambiarsi sguardi complici e gesti affettuosi, facendo sognare i fan con una complicità palpabile.

Una coppia che divide il pubblico: il grande dubbio dei fan

Eppure, nonostante la loro storia d’amore sembri procedere a gonfie vele, il grande pubblico continua a nutrire dubbi su questa coppia. Timothée Chalamet è da sempre considerato un attore apprezzato per il suo talento, la sua sensibilità artistica e il suo stile ricercato. Un’icona anche del cinema d’autore che per molti appare in contrasto con Kylie Jenner, simbolo di un impero beauty e regina dell’universo social.

Il connubio tra la star hollywoodiana dall’allure intellettuale e la bomba sexy Kardashian è difficile da digerire per alcuni fan. E sui social non mancano commenti al vetriolo. Sotto i video che immortalano la coppia all’Indian Wells Open, qualcuno ha scritto: “Questo video è stato un duro colpo, difficile da guardare”, esprimendo chiaramente quanto la visione di Kylie e Timothée insieme non sia ancora accettata da tutti.

Del resto, in un mondo in cui le coppie celebri devono sempre superare la prova del giudizio collettivo, loro sembrano poco interessati alle critiche. Sul campo da tennis, tra una risata e una carezza, Kylie e Timothée si godono il loro amore senza preoccuparsi troppo dei commenti esterni. E forse, alla fine, è proprio questa leggerezza a rendere la loro relazione così interessante.