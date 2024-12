Fonte: IPA Timothée Chalamet e Kylie Jenner

Prosegue a gonfie vele la relazione tra Kylie Jenner e Timothée Chalamet. Anche se i due si mostrano raramente in pubblico, la loro storia d’amore non sembra dare segni di crisi: il Natale, per loro, non potrebbe essere più dolce.

Il Natale di Kylie Jenner e Timothée Chalamet

Un Natale nel segno dell’amore per Kylie Jenner e Timothée Chalamet. I due, secondo quanto ha rivelato una fonte a Page Six, avrebbero trascorso un periodo “magico” durante queste festività. “Hanno consumato una cena molto piacevole insieme alla famiglia di Kylie e sono andati in giro in macchina a vedere le luci di Natale con i bambini” ha rivelato un insider. Il riferimento, è ai figli della Jenner, Stormi, 6 anni, e Aire, 2 anni. “I bambini si sono divertiti moltissimo, e Kylie e Timothée hanno vissuto momenti davvero speciali insieme” ha aggiunto la fonte.

Secondo il tabloid, l’imprenditrice e l’attore non passeranno il giorno di Natale insieme quest’anno, ma hanno fatto in modo di festeggiare in anticipo scambiandosi dei regali: “Timothée non solo ha regalato qualcosa a Kylie, ma ha anche preso dei regali per i bambini, cosa che Kylie ha trovato davvero dolce e premurosa” si legge.

Secondo la fonte, “Kylie e Timothée trascorreranno il Natale con le rispettive famiglie, ma resteranno in contatto nonostante la distanza. Hanno in programma di fare videochiamate, mandarsi messaggi e sentirsi al telefono durante le festività”. Insomma, dinamiche molto comuni in una relazione tra due giovanissimi che, nonostante i rispettivi impegni lavorativi e familiari, riescono a vivere a pieno la loro storia d’amore.

L’amore tra Kylie e Timothée

Le prime voci di una presunta relazione tra Kylie Jenner e Timothée Chalamet sono emerse nell’aprile 2023. La frequentazione era iniziata in modo molto leggero, poiché entrambi avevano delle agende piuttsto impegnative, e l’influencer si era da poco separata dal compagno Travis Scott, padre dei suoi due figli. Chalamet, inoltre, si trovava a New York per girare il biopic su Bob Dylan, e quindi non riusciva a vedere la Jenner con grande frequenza. Da allora, la situazione sembra essere molto cambiata: “Kylie e Timothée sono in costante comunicazione anche quando sono lontani. La loro relazione è più forte che mai e si prendono profondamente cura l’uno dell’altra” sostiene una fonte vicina alla coppia.

Proprio per preservare la loro storia d’amore, che molti fan non vedono di buon occhio, le due giovani star hanno deciso di vivere la propria quotidianità lontano dai riflettori: “Hanno scelto di vivere tutto in modo privato, visto che gran parte delle loro vite è già sotto gli occhi del pubblico. Preferiscono mantenere le cose così, almeno per ora” si legge ancora su Page Six. È possibile, quindi, che in futuro i due si mostrino maggiormente insieme in pubblico.

Fino ad oggi, Kylie e Timothée sono apparsi in coppia solo ai Golden Globes 2024, e i fotografi li hanno immortalati in teneri atteggiamenti anche durante un after party del film A complete unknown. Ma, con la stagione degli Awards alle porte, è lecito attendersi altre apparizioni romantiche sul red carpet.