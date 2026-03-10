Pinguini Tattici Nucleari in tour, date e città

I Pinguini Tattici Nucleari rompono il silenzio e annunciano un nuovo tour negli stadi nel 2027: ecco le date ufficiali e dove suoneranno

IPA Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari

I Pinguini Tattici Nucleari stanno per tornare dal vivo e l’annuncio dei nuovi concerti ha già acceso l’entusiasmo collettivo. Dopo il successo travolgente degli ultimi tour, la band guidata da Riccardo Zanotti è pronta a riaccendere i riflettori sui grandi palchi italiani con una nuova serie di appuntamenti che promettono di trasformarsi, ancora una volta, in vere e proprie feste collettive.

La notizia è arrivata attraverso un primo video pubblicato sui social del gruppo, un teaser ironico e un po’ misterioso che ha subito fatto il giro del web e che ha acceso immediatamente l’entusiasmo dei fan, seguito dal post ufficiale con le date del tour pubblicato poche ore fa.

I Pinguini Tattici Nucleari tornano live: l’annuncio social

Dopo settimane di domande e messaggi da parte dei fan, i Pinguini Tattici Nucleari hanno finalmente deciso di rompere il silenzio su quello che era diventato il tema più discusso tra il loro pubblico: quando torneranno a suonare dal vivo? La risposta è arrivata con un annuncio tanto curioso quanto misterioso, un primo “video spoiler” pubblicato sui social con la didascalia “Quando i prossimi concerti?” seguito da un post-manifesto in cui hanno confermato che nel 2027 torneranno negli stadi con un nuovo tour.

La band ha preferito mantenere alta la suspense, limitandosi a dire: “Questo manifesto viene dal futuro. Non possiamo ancora dirvi niente di niente, se non che ci sarà un tour nel 2027. Il resto è ancora top secret” lasciando i fan tra entusiasmo e curiosità.

Il primo filmato, realizzato con lo stile giocoso che da sempre caratterizza la band, ha subito incuriosito il pubblico: non si trattava di un vero annuncio, ma di una scenetta costruita per creare suspense e divertimento, con la partecipazione anche del comico Andrea Pisani.

Il messaggio era chiaro: qualcosa di importante stava per essere svelato e riguardava proprio nuovi concerti. Poi è arrivata la conferma con un post più diretto: il 2027 sarà l’anno del ritorno live dei Pinguini Tattici Nucleari.

Pinguini Tattici Nucleari, le date del tour 2027

Il successo della band lo si è già toccato con mano con Hello World – Tour Stadi 2025, che ha registrato 9 date sold out e oltre 420mila biglietti venduti, e con gli 86 Platini e 11 ori conquistati negli ultimi anni, a conferma di come i Pinguini Tattici Nucleari siano ormai un fenomeno globale.

Negli ultimi anni il gruppo ha consolidato il proprio posto tra i nomi più amati della musica italiana: dalla partecipazione a Sanremo nel 2020 con il brano Ringo Starr, che li ha fatti conoscere al grande pubblico, la loro crescita è stata costante. Tra album di successo, singoli che dominano le classifiche e tour sempre più grandi, i Pinguini sono diventati uno dei fenomeni pop più solidi del panorama musicale italiano.

Il loro ultimo grande tour negli stadi è stato la prova definitiva di questo percorso con migliaia di persone che hanno riempito le locations scelte per i concerti in tutta Italia, cantando a memoria ogni brano e trasformando ogni concerto in una grande festa. I Pinguini infatti non si limitano a salire sul palco e suonare, ma costruiscono veri spettacoli con scenografie particolari, regalano momenti ironici e sanno creare quell’atmosfera che li rende immediatamente riconoscibili.

Dopo la lunga stagione di concerti negli stadi, il gruppo aveva deciso di concedersi una pausa per ricaricare le energie e dedicarsi anche alla scrittura di nuova musica. E ora quel momento sembra essere arrivato.

