Chi è Eugenia Borgonovo, la compagna di Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari

Eugenia Borgonovo è la compagna di Riccardo Zanotti, frontman dei Pinguini Tattici Nucleari, oggi torna al centro dell’attenzione grazie alla nascita del loro primo figlio. Il loro amore è cresciuto lontano dai riflettori ed è sconosciuto a molti. Eugenia infatti è una persona particolarmente riservata, che ha costruito il suo percorso professionale dietro le quinte dell’industria musicale. Ed è proprio in questo ambiente, fatto di note, scoperte artistiche e progetti in cantiere, che Eugenia e Riccardo hanno trovato un’intesa speciale.

Chi è Eugenia Borgonovo, la carriera e l’amore per Riccardo Zanotti

Milanese, classe 1994, Eugenia Borgonovo ha un percorso scolastico e universitario di grande spessore. Dopo il diploma al liceo classico, ha studiato all’Università Bocconi, costruendo una formazione solida che le ha permesso di muoversi con sicurezza nel mondo dell’industria musicale. La sua carriera l’ha portata a ricoprire un ruolo strategico come A&R, ossia la figura che si occupa di scoprire nuovi talenti, seguirne la crescita artistica e contribuire alla loro affermazione. Un lavoro che richiede sensibilità, intuito e passione per la musica.

È proprio attraverso la musica che Eugenia ha conosciuto Riccardo Zanotti. La loro storia è nata in modo naturale, fatta di affinità professionali e passioni comuni. Nel tempo il loro rapporto è cresciuto, tra incontri discreti e momenti condivisi lontano dai riflettori. Eugenia e Riccardo hanno scelto di vivere il loro amore in maniera riservata, condividendo solo alcuni scorci della loro quotidianità con il pubblico.

La gioia più grande è arrivata recentemente: Eugenia e Riccardo sono diventati genitori del loro primo figlio. L’annuncio è stato accompagnato da un’immagine tenerissima, in cui Riccardo tiene tra le braccia il piccolo, catturando tutta l’emozione di un momento unico e irripetibile. Una foto capace di raccontare senza parole la felicità di due persone che hanno costruito qualcosa di speciale insieme.

Come del resto hanno sempre fatto nella loro relazione, anche in questa occasione hanno scelto la riservatezza, proteggendo il bambino dall’esposizione mediatica. Non hanno ancora svelato il nome del piccolo né molti dettagli della loro vita privata, preferendo custodire la gioia della famiglia in intimità.

La carriera di Riccardo Zanotti

Riccardo Zanotti, frontman dei Pinguini Tattici Nucleari, è uno degli artisti più eclettici e riconoscibili del panorama musicale italiano. Nato ad Alzano Lombardo, dopo aver studiato musica a Londra, ha fondato la band nel 2010, inizialmente suonando in piccoli locali e autoproducendo i primi EP.

Con il passare del tempo, Zanotti è diventato voce principale e autore dei testi, guidando la band verso album di successo come Il re è nudo, Gioventù brucata e Fuori dall’hype, che li hanno consacrati nel mainstream. La partecipazione a Sanremo con Ringo Starr ha segnato un punto di svolta, portando il gruppo a conquistare le classifiche e il cuore di un pubblico sempre più vasto. Mentre singoli come Ridere hanno confermato il talento di Zanotti come cantautore capace di unire ironia, emozione e introspezione.

Negli anni successivi, la band ha sperimentato nuovi suoni e tematiche con album come Fake News e Hello World, conquistando palazzetti e stadi e trasformando l’entusiasmo dei fan in una vera e propria fanbase affezionata.

