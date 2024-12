Pinguini Tattici Nucleari, arriva l’album Hello World: tracce e data di uscita

Fonte: IPA Riccardo Zanotti, frontman dei Pinguini Tattici Nucleari

Dopo un periodo fatto di grandi live e singoli capaci di attirare l’attenzione del pubblico, i Pinguini Tattici Nucleari tornano con un nuovo album.

Il progetto si chiama Hello World, ed è un contenitore di brani sfaccettati e densi di tematiche importanti cantante con l’ironia e delicatezza che da sempre contraddistingue la band. Ecco cosa dobbiamo aspettarci da questo nuovo disco.

“Hello World” è il nuovo album dei Pinguini Tattici Nucleari

Dal 2010, anno in cui hanno ufficialmente iniziato il loro percorso musicale, i Pinguini Tattici Nucleari ne hanno fatta di strada. Un gruppo di artisti originari di Bergamo che, con delicatezza e ironia, ha saputo rendersi riconoscibile prendendosi uno spazio nel cuore dei fan e, passo dopo passo, diventando un fenomeno culturale importante.

Le loro canzoni mixano tematiche importanti a immagini riprese dall’immaginario pop, regalando fotografie di esperienze in cui le persone tendono a immedesimarsi e rivedersi. Un concerto e un singolo dopo l’altro, i Pinguini hanno così potuto farsi conoscere e amare rimanendo sempre genuini e portando avanti un’idea di collettività vincente.

Un proposito che il gruppo, più solido che mai e con la volontà di portare avanti i propri progetti con naturalezza, ha concretizzato anche in Hello World, il loro nuovo album in uscita a due anni da Fake News, progetto che ha riscontrato un incredibile successo.

Il disco, composto da 15 tracce di cui due già uscite come singoli, ovvero Romantico ma muori e l’ultimo singolo Islanda, è una nuova visione del mondo con cui la band prova a toccare tematiche potenti in chiave Pinguini.

Dalla tecnologia e il rapporto con le emozioni, passando per l’autenticità, la lontananza, la chiusura di rapporti fino a tematiche importanti e attualissime come il femminicidio, Hello World ci porta a riflettere ed emozionarci in modo collettivo, con sguardo verso quello che verrà. “È una svolta, un’evoluzione e uno sguardo rivolto al futuro. Cerca di delineare i tratti di un incerto futuro, basandosi su un traballante presente”, ha raccontato il gruppo composto da Riccardo Zanotti, Elio Biffi, Nicola Buttafuoco, Matteo Locati, Simone Pagani e Lorenzo Pasini in un’intervista.

I fan potranno finalmente ascoltare Hello World a partire da venerdì 6 dicembre 2024 e potrà essere acquistato formati CD, CD autografato, LP picture, LP colorato, LP colorato autografato, oltre a essere ascoltato sulle piattaforme streaming.

“Hello World”, la lista completa delle tracce

Anche le tracce di Hello World, 15 in tutto, sono state parte integrante di quella collettività cantata dai Pinguini. Durante l’annuncio social dell’uscita del disco, infatti, la band ha voluto coinvolgere i fan giocando con i titoli delle canzoni.

Il gruppo ha condiviso una foto in cui gli ascoltatori hanno potuto leggere per la prima volta la tracklist, ma con i titoli da anagrammare. In moltissimi hanno provato a indovinare i titoli corretti, giocando insieme ai Pinguini nell’attesa di poterle ascoltare per la prima volta. Ecco la lista completa: