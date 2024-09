Pinguini Tattici Nucleari, testo e significato di Romantico ma muori

Fonte: Getty Images Pinguini Tattici Nucleari

Dopo Rubami la notte, brano uscito un anno fa che ha spopolato tra i fan e nelle radio, i Pinguini Tattici Nucleari tornano più romantici che mai. Il gruppo, che continua a fare sold out nei tour, pubblica Romantico ma muori, un nuovo singolo che riprendere una storia d’amore in modo molto particolare. Ecco testo e significato della canzone.

“Romantico ma muori”, significato del brano

In rotazione radiofonica da venerdì 13 settembre, Romantico ma muori è il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari. Un pezzo che, in vero stile Pinguini, immagina una storia d’amore in cui, a differenza di quello che si possa pensare oggi, il romanticismo non è morto. Un punto di vista sull’amore diverso rispetto a quello più tormentato raccontato nel brano Nightmares ha cui il gruppo ha lavorato in collaborazione con Bresh.

Riccardo Zanotti, frontman del gruppo, racconta così la genesi della canzone: “Romantico ma muori è una canzone vera tratta da una storia finta, ed è dedicata al romanticismo che, nonostante tutto, non ne vuole sapere di morire. Sento infatti sempre più spesso frasi come ‘il romanticismo sta morendo’ o ‘i romantici non esistono più’, tanto che per un po’ ho pensato fosse vero. Forse perché vivo gran parte della mia vita a Milano, una città che a volte nasconde l’amore sotto i marciapiedi affollati e i lavori in corso. Qualche volta, per trovare il romanticismo insito in tutte le cose, devi saper fermarti e respirare”.

Poi, la vista di una coppia insieme a un cane che, a detta di Riccardo, gli hanno ricordato il vero romanticismo: “Ho cercato di leggere il loro labiale, ma non ci sono riuscito, quindi l’ho solo provato a indovinare. L’ho trovata una scena molto romantica nella sua semplicità, quindi ho deciso di inventarmi una storia su di loro e di metterla in musica. Li ho immaginati erranti in un viaggio senza fine, come partecipi di un’eterna vacanza lontano dal mondo e dalle sue regole. Li è nata Romantico ma muori”.

Pinguini Tattici Nucleari, il testo di “Romantico ma muori”

Malinconia e settembre sono due sinonimi

Che ti fregano sempre se sei un po’ giù

E guardi l’orizzonte che sembra quasi muoversi

Ma lui resta lì fermo, a sparire sei tu

Viviamo nella notte

Di giorno ci muoviamo come ombre

Però tu non barare

Se fai m’ama non m’ama con un fiore tatuato

Ti darà sempre lo stesso risultato

Ci son cascato mille volte

Ed altre mille ci ricascherò

Lo so, lo so, non ti dovrei promettere un futuro che non ho

Voglio restare qui a giocare col vento

Con te che cerchi stelle sul tetto

Dentro un sacco a pelo in due

Tu mi hai lasciato fuori fuori fuori fuori fuori

Da solo con i fiori fiori fiori fiori fiori

Ci svegliamo abbracciati tra mille crepacuori

Mi dici sei romantico, romantico, romantico ma muori

Malinconia e settembre sono due sinonimi

Che ti fregano sempre se sei Kid Moon

Noi rimaniamo i soliti, stupidi, ipocriti

Che litigano solo per amarsi un po’ di più

Ed è già notte

Due vite son comunque troppo corte

Per stare in equilibrio

Se arriva il punto critico e si scoppia come litio

E tu volevi un cane, io un figlio, per dire

Ci son cascato mille volte

Ed altre mille ci ricascherò

Lo so, lo so, non ti dovrei promettere un futuro che non ho

Voglio restare qui a giocare col vento

Con te che cerchi stelle sul tetto

Dentro un sacco a pelo in due

Tu mi hai lasciato fuori fuori fuori fuori fuori

Da solo con i fiori fiori fiori fiori fiori

Ci svegliamo abbracciati tra mille crepacuori

Mi dici sei romantico, romantico, romantico, romantico ma muori

Ci son cascato mille volte

Ed altre mille ci ricascherò

Lo so, lo so, romantico romantico romantico però

Voglio restare qui a giocare col vento

Con te che cerchi stelle sul tetto

Dentro un sacco a pelo in due

Tu mi hai lasciato fuori fuori fuori fuori fuori

Da solo con i fiori fiori fiori fiori fiori

Ci svegliamo abbracciati tra mille crepacuori

Mi dici sei romantico, romantico, romantico ma muori