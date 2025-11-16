La Ruota della Fortuna, Scotti romantico: balla, loda Samira e punge il campione

IPA Samira Lui, 10 look che hanno fatto la storia tra semplicità e glamour

Sabato 15 novembre è tornata a intrattenere e divertire gli appassionati di Canale 5 La Ruota della Fortuna. Gerry Scotti continua a navigare imbattutto l’Access Prime Time delle serate italiane, sempre accompagnato dalla “sua socia”, coma a volte è lui stesso a definirla, Samira Lui. La puntata si è aperta in musica e in balli con l’ormai immancabile band. “Sono venuto qui per dirvi che vi voglio bene”, ha gridato il conduttore, accolto calorosamente dal pubblico. Gerry Scotti ha provocato il campione rivelando il suo lato romantico, ma la partita non si è conclusa nel migliore dei modi per il giovane di Recanati.

Gerry Scotti romantico: la battuta a Samira e la provocazione al campione Riccardo

La Ruota della Fortuna è tornata a intrattenere i telespettatori amanti di rompicapi e cruciverba nella serata di sabato 15 novembre. Tanta musica ha riempito la serata grazie alla band dello studio e Gerry Scotti e Samira Lui hanno divertito sin da inizio puntata ballando sulle note dei grandi classici proposti dai musicisti. “Che fatica, che caldo, a saperlo mi mettevo una robina come te”, ha esclamato il conduttore a fine danza indicando il minidress bon ton indossato dalla collega. “Eh si sta più freschi”, ha risposto ridendo la valletta.

Ma non solo. Gerry Scotti è solito affezionarsi alle storie dei concorrenti in gara. Storie personali e famigliari. Storie che danno anche a noi da casa uno spaccato di vita limitato e temporaneo, ma che ci fa ogni volta tifare per uno o per l’altro, sperando nella loro fortuna e bravura a risolvere gli enigmi del gioco. La puntata di metà novembre non ha fatto certo eccezione.

Quella andata in onda il giorno prima aveva visto la schiacciante vittoria di Riccardo, da Recanati, accompagnato dalla fidanzata. Il rapporto tra i due ha conquistato i telespettatori, poiché il campione si è totalmente affidato ai consigli della ragazza proprio nell’ultima delicatissima fase del gioco: quella delle tre buste. Decisione che lo aveva premiato, facendogli vincere la busta da 100.000 euro! “Come pensi di spenderli?”, gli ha chiesto curioso Gerry Scotti. “Ancora non lo sappiamo, sicuramente in un bel viaggetto”. Ma il conduttore, non soddisfatto ha mostrato il suo lato più romantico alludendo subito a un possibile matrimonio tra i due: “Sì, ma viaggio di nozze?“. Ma il concorrente non si è sbilanciato, tenendo per sé (giustamente) i propri pensieri e proteggendo la propria privacy e quella della compagna: “Di pre pre nozze”, ha scherzato sollevando le risate del pubblico.

Il campione beffato: vince 100 euro

Ma come è andata la puntata di sabato 15 novembre per Riccardo, impiegato marchigiano di Recanati e campione in carica dopo aver battuto il precedente vincitore dei record Gabriele, e per le sue sfidanti, Gioia, con origini Vietnamite, e Carla, appassionata pittrice? La puntata è iniziata con divertente siparietto. Carla infatti, da poco pensionata, ha donato a Gerry un quadro raffigurante delle suore che fanno windsurf. Un particolare sicuramente atipico e spassoso: “Sono le protagoniste dei miei quadri da moltissimo tempo. Sono le mie folli suore”.

I tre sfidanti si sono lanciati in una gara appassionante, dove sin dall’inizio Riccardo si è confermato un gran giocatore portandosi subito in vantaggio. Supera i 15mila euro lasciando indietro le avversarie (anche sfortunate, poiché beccano lo spicchio della bancarotta). Anche se Carla prova a rimontare portandosi a un passo dal campione, è Riccardo a passare a La Ruota della Meraviglie.

Purtroppo la sfida finale non va nel migliore dei modi. Riccardo è riuscito ad indovinare solo una delle tre frasi associate ognuna a una busta dal valore nascosto. Alla fine, torna a casa con 100 euro (più il montepremi delle sfide precedenti). Non un grande risultato, è vero, ma il ragazzo può ritenersi ampiamente soddisfatto. Nella puntata prima infatti, aveva conquistato 138.600 euro (100 mila nella Ruota delle Meraviglie), oltre alla Fiat Grande Panda e la spesa per un anno da LIDL. Complessivamente dunque il suo montepremi è arrivato a 154.800 euro. Non male per niente!

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!