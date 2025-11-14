La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti fa il geloso con Samira. Poi si sfoga: “È una macchinazione”

La Ruota della Fortuna è tornata ad allietare la serata degli affezionati di Canale 5. Venerdì 14 novembre è infatti andata in onda una nuova puntata del game show condotto dal sempre amato Gerry Scotti. Un misto di simpatia, curiosità e musica ha fatto irruzione nell’Access Prime Time tra i più amati dagli italiani (come confermano gli ascolti tv delle ultime settimane). “Mi hanno portato l’immaginina della Madonna della Salute… E infatti mi sento carico come una bestia”, ha esclamato il conduttore proprio a inizio puntata. Durante la serata non è mancata la presenza indispensabile di Samira Lui, volto ormai noto e apprezzato del canale. Tra i due “soci della Ruota” ormai c’è piena sintonia e il clima tra di loro è sempre giocoso e disteso.

Gerry Scotti fa il “geloso”, ma tutti adorano Samira Lui

Proprio sulla base della sintonia giocosa che scorre tra loro, Gerry Scotti e Samira Lui di puntata in puntata non mancano di punzecchiarsi a vicenda nei modi più disparati. Questo avviene soprattutto a inizio puntata, con l’ormai celebre discesa dalla scala dello studio de La Ruota della Fortuna. Un modo che usano i concorrenti per salutare il pubblico, reso ancora più coinvolgente dalla musica dal vivo suonata dalla band del programma.

Proprio durante la discesa della famosa scala, Samira Lui è stata “catturata” dall’abbraccio emozionato di qualcuno del pubblico, che l’ha salutata con un bacia mano, per poi lasciarla e farle continuare la strada. Gerry Scotti non ha mancato di ironizzare sull’accaduto: “Chi è il baciatore che l’ha presa e l’ha baciata tutta!“, ha esclamato guardando tra le file del pubblico. Samira Lui, ridendo ha chiarito: “Ma no mi ha baciato la mano”.

Un momento ironico e perfetto per dare il via alla partita de La Ruota della Fortuna. Gerry Scotti ha finto della gelosia verso “la sua socia”, come la chiama lui stesso, poiché ne conosce la bellezza. Un bellezza sicuramente enfatizzata dal vestito cut out total black impreziosito da inserti luminosi indossato dall ragazza. Una mise che ha incuriosito Scotti: “Mi accorgo adesso che lei ha fuori la pancia, ma non ha freddo?”, ha esclamato durante la puntata. “No”, ha risposto lei ridendo. “Eh sono io che scaldo”, ha concluso Gerry. Ma non solo. Samira Lui è una professionista che si è ormai fatta spazio nel cuore dei telespettatori con la sua spigliata simpatia e la sua risposta sempre pronta.

“È una macchinazione!”, ma il campione vince la busta da 100.000 euro

I conduttori migliori non sono quelli che non sbagliano mai nulla. Quelli che freddamente portano i concorrenti attraverso le fasi del gioco. No. I conduttori migliori sono quelli che sanno appassionarsi al gioco che rappresentano, quasi ci entrano, lottando con i partecipanti per raggiungere montepremi sempre più alti. Sicuramente è questo il caso di Gerry Scotti, sempre pronto a lodare e incoraggiare i concorrenti.

Lo ha fatto anche nella puntata di venerdì 14 novembre, in cui a lottare per la vittoria c’erano il campione in carica, Riccardo di Recanati (che nella scorsa puntata, scalzando Gabriele, uno dei campioni più forti mai stati a La Ruota della Fortuna, ha vinto 17.600 euro), Linda dalla provincia di Brescia e Stafano da Bovisio Masciago.

Una puntata che ha visto in gioco un emozionante testa a testa tra Riccardo e Stefano, ma che non ha affatto premiato Linda, colpita da un’innegabile sfortuna. La ragazza ha infatti trovato sulla ruota due “bancarotta”, perdendo quello che aveva accumulato. Inoltre, durante il gioco, ha fatto alcuni errori nell’indovinare le lettere nelle manche. Proprio per questo, alla seconda bancarotta, Gerry Scotti ha ironicamente evidenziato la sfortuna che ha accompagnato la concorrente dando la colpa al gioco: “Ma è una vergogna, è una macchinazione!“. Linda non ha comunque perso il sorriso, dimostrando di aver compreso appieno lo spirito del gioco. La puntata ha visto la vittoria del campione Riccardo di Recanati, che ha portato a casa 21.000 euro, più la busta da 100.000 e l’ambita Panda.

