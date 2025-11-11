Diego Fornaciari, chi è il batterista de La Ruota della Fortuna e cosa c’entra con Zucchero

Giovanissimo e pieno di talento, Diego Fornaciari è uno dei volti più amati de "La Ruota della Fortuna". Ma sai chi è davvero?

IPA Gerry Scotti

La nuova edizione de La Ruota della Fortuna, condotta da Gerry Scotti con la presenza di Samira Lui, sta vivendo un momento d’oro. Il celebre quiz show, tornato su Canale 5 in una veste rinnovata e più dinamica, va in onda in access prime time alle 21,40, subito dopo il TG5. Una delle novità più apprezzate dal pubblico è la presenza di una band dal vivo, che accompagna i concorrenti e il conduttore. che sappiamo essere un grande appassionato di musica. Ma c’è un dettaglio che sta incuriosendo molti spettatori: chi è il batterista del gruppo live?

Diego Fornaciari, il batterista della Ruota

A svelare l’identità del musicista è stato lo stesso Diego Fornaciari, attraverso il suo profilo Instagram. È lui a occupare il ruolo di batterista ufficiale della band de La Ruota della Fortuna. La sua presenza dietro le quinte e in tv ha subito attirato l’attenzione, anche per via di un curioso dettaglio: il suo cognome, che coincide con quello del celebre cantautore Zucchero Fornaciari.

Sulla Rete si è subito diffusa la voce che Diego potrebbe essere un parente del noto artista emiliano, forse addirittura un nipote. A confermare l’indiscrezione è stata Dagospia che, dopo mesi di indiscrezioni, ha confermato la parentela tra il giovane musicista e Adelmo Fornaciari. Ciò che è certo, però, è che Diego condivide con Zucchero la stessa passione viscerale per la musica, maturata sin da bambino. Su YouTube circolano alcuni video che lo ritraggono alla batteria già all’età di nove anni, segno di un talento coltivato fin dalla più giovane età.

Dalla Ruota alla sperimentazione musicale

Insieme all’esperienza televisiva, Diego Fornaciari porta avanti un percorso artistico personale ricco di progetti. Fa parte dei Montenegro Records, un progetto musicale in cui ricerca sonora e sperimentazione sono al centro delle idee dei suoi musicisti. Con Alessandro Tarquini, ha firmato il disco Acustica Notte, un lavoro interamente acustico nato in collaborazione con Simone Todaro e realizzato tra lo studio di Roncocesi e la produzione di Alessandro Lavaggi.

Questo progetto rappresenta per il gruppo una fase di profonda sperimentazione artistica, una ricerca di equilibrio tra riferimenti consolidati e nuove sensibilità. Acustica Notte, uscito il 24 gennaio, è un esempio di come Diego viva la musica come linguaggio in continua evoluzione.

Le voci della band

La band che accompagna Gerry Scotti è completata da due voci di grande talento. Nicla Ozenda, nata a Sanremo nel 2002, è la voce femminile del gruppo. Artista giovanissima ma già matura, ha partecipato a diversi concorsi canori nazionali e internazionali, distinguendosi per la tecnica e le sue capacità interpretative. Frequenta il Conservatorio Arrigo Boito di Parma, dove perfeziona la sua formazione musicale, e la sua presenza nel programma rappresenta un’importante tappa del suo percorso artistico.

Accanto a lei c’è Marco Galeone, voce maschile e tastierista del gruppo. Galeone, formatosi anche lui al Conservatorio di Parma, vanta collaborazioni con Irene Grandi e una partecipazione a The Voice of Italy nel team di Raffaella Carrà. È anche il frontman dei Nøvel, gruppo pop che ha calcato palchi importanti e firmato un contratto discografico con Saifam Group.

