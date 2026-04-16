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IPA Gerry Scotti legge una lettera d'amore: il sex symbol è nella band

Di tanto in tanto accadono cose molto particolari a La Ruota della Fortuna. Qualcosa del genere è successa nella puntata del 16 aprile e ha del sorprendente. Gerry Scotti dà sempre molto spazio al pubblico, salutando chi è in studio, lanciando messaggi a chi guarda da casa e presentando alcuni ospiti speciali in prima fila. Stavolta però le cose sono andate diversamente dal solito.

Lettera d’amore

Dopo aver ascoltato ammirato la versione live (solo musicale) di The House of the Rising Sun, Gerry Scotti si è preso un po’ di tempo per rivolgersi alla band. Dopo aver fatto loro i soliti complimenti, ha mostrato a tutti d’avere un paio di lettere da leggere.

Una è di un membro del pubblico, che gli ha detto di volergli molto bene e gli ha realizzato un disegno. La lettera più interessante, però, riguarda una spettatrice: la signora Donatella. Lei si è detta molto interessante a Diego Fornaciari, batterista dei Fortuna Five.

Ha chiesto al regista del game show di inquadrarlo, così da poterlo vedere sorridere. Apprezza infatti il suo costante buonumore, ma non solo. Gli chiede infatti di alzarsi e lasciarsi guardare. “Ma cosa fai alle donne?”, gli chiede sornione Gerry Scotti.

Lui, un po’ imbarazzato, fa finta di nulla, ringrazia e si siede. La lettera però continua, con Donatella che spiega di star attraversando un periodo difficile. Vedere però ogni sera il sorriso di Diego le dona un po’ di serenità.

Grandi risate in studio, neanche a dirlo, con Gerry che lo descrive come un vero “sex symbol”, mentre Samira gli fa i complimenti per la conquista a distanza.

Il look di Samira Lui

Gerry Scotti, presentando Samira Lui, l’ha descritta in modo molto dolce: “Bella come una giornata di sole”. Apprezzando il suo vestito, poi, le ha detto che le ricordava un cono panna e nocciola. Per questa puntata ha scelto un capo che è una ventata di freschezza primaverile.

Look totalmente giallo pastello, di certo difficile da far passare inosservato. Nello specifico, parliamo di un abito chemisier corto, caratterizzato da una linea pulita, maniche lunghe e un delicato gioco di volumi sulla gonna. Il tutto a esaltare la sua impeccabile silhouette.

A completare l’outfit, dei sandali gioiello color oro, dal design minimale, con un sottile cinturino alla caviglia. Fronte “beauty look”, per finire, capelli raccolti in un’elegante acconciatura alta.