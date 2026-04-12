La Ruota della Fortuna, Gerry ironizza sul vestito bianco di Samira Lui: “Io non posso”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Samira Lui

Nella puntata del 12 aprile La Ruota della Fortuna, Samira Lui conquista il pubblico con un abito bianco che anticipa l’estate, mentre Gerry Scotti annuncia nuovi casting per partecipare alla trasmissione.

La Ruota della Fortuna, l’ironia di Gerry Scotti sull’abito di Samira Lui

Anche in questa puntata La Ruota della Fortuna riesce a regalare grandi emozioni e una gara appassionante. A farsi notare è stata soprattutto Samira Lui che è entrata in studio con il suo consueto balletto, indossando un abito bianco, corto e con una gonna ampia.

Un look che ha scatenato l’ironia di Gerry Scotti. “Stiamo iniziando a indossare i prendisole – ha detto il conduttore -. Vorrei farlo anche io, ma non posso metterli così aderenti”. Una battuta che ha divertito molto sia il pubblico che la showgirl, sempre pronta a scherzare con il presentatore. Non a caso lui stesso l’ha definita più volte come “la mia socia”.

Appassionante e come sempre ricca di colpi di scena la gara con un finale caratterizzato da un acceso testa a testa fra Cristina e la campionessa Stefania. Alla fine a spuntarla è stata quest’ultima con un montepremi di ben 19mila euro.

Dopo una partita in cui ha mostrato grande sangue freddo però Stefania è caduto ne La Ruota delle Meraviglie. Arrivata al gioco finale infatti ha sbagliato le prime due risposte, spuntandola però al Ruba secondi dove è riuscita ad accendere la terza busta.

Un vero peccato visto che, come svelato da Samira Lui, una delle buste non accese conteneva il premio da 100mila euro. Alla fine Stefania ha lasciato la trasmissione con 34mila euro, scoprendo che l’unica busta verde aveva al suo interno un premio da 15mila euro. “In tre sere hai vinto 96mila euro”, ha annunciato Gerry Scotti.

Come partecipare a La Ruota della Fortuna?

Nel corso della puntata Gerry Scotti ha anche annunciato l’inizio di nuovi casting. “I nostri autori sono al lavoro per trovare concorrenti, quindi candidatevi”, ha detto il conduttore. Sono tante d’altronde le persone che vorrebbero prendere parte al programma come concorrenti, provando a vincere il ricco montepremi.

Sul sito ufficiale della Endemol Shine Italy, società produttrice del game show, si trova un form online. Compilandolo è possibile candidarsi per le selezioni. In seguito si potrà passare ai casting in cui vengono individuati i concorrenti della trasmissione.

Per candidarsi bisogna dunque compilare il modulo online, allegare due foto e fornire il consenso per il trattamento dei dati personali. I candidati che rispondono ai requisiti verranno poi ricontattati per realizzare un incontro conoscitivo. L’esito è positivo? Allora verranno inseriti nella lista d’attesa per essere convocati come concorrenti in una delle puntate de La Ruota della Fortuna.

Per tracciare l’identikit del candidato è essenziale rispondere ad alcune domande. In particolare vengono richiesti professione e titolo di studio, situazione sentimentale e una breve descrizione personale. In seguito andranno fornite informazioni su passioni e competenze, possibili partecipazioni tv passate e come si vorrebbe usare un eventuale montepremi.