Alice Sebastiani, la figlia di Amadeus, protagonista a sorpresa della cronaca rosa. La giovane, che si è sempre tenuta alla larga da luci della ribalta e popolarità, è stata paparazzata in compagnia di uno dei cantanti del momento. Un artista che ha partecipato all’ultimo Festival di Sanremo guidato dall’ex volto Rai: Alfa.

La figlia di Amadeus e il cantante Alfa beccati insieme

La figlia di Amadeus, Alice Sebastiani, e il cantante Alfa sono stati beccati insieme dai paparazzi di Diva e Donna. I due sono stati sorpresi a Milano durante un pomeriggio fatto di risate e chiacchiere. Prima una passeggiata in centro, poi una sosta al bar. “Lui 24 anni, lei 26, parlano, ridono, si divertono – scrive la rivista – Alice in particolare pare gradire tantissimo la compagna del cantante genovese”.

A quanto pare Alfa e Alice si sono conosciuti a Sanremo nel 2024: lei era all’Ariston per sostenere papà Amadeus, lui in gara con la canzone Vai con la quale si è classificato al decimo posto. Un rapporto nato nella città dei fiori e che sta ora proseguendo a Milano dove entrambi vivono.

L’artista ha lasciato la sua amata Genova per affermarsi ancora di più nel mondo della musica mentre Alice, dopo un’esperienza all’estero, si è stabilita a Milano per lavorare nella moda, da sempre la sua passione più grande. Nelle immagini non ci sono baci o abbracci equivoci, ma la sintonia e la complicità è evidente.

Se sia un’amicizia speciale o qualcosa di più al momento non è dato sapere. Di sicuro un legame importante, che va ormai avanti da tempo. Una coppia a sorpresa che dimostra che i Sanremo di Amadeus, checché se ne dica, hanno lasciato il segno in ogni sfera, anche in quella più privata.

Lo scorso autunno si vociferava di una liaison tra Alfa (vero nome Andrea De Filippi) e la pallavolista Alessia Orro ma i diretti interessati hanno prontamente smentito. Il musicista risulta single da qualche tempo: in passato ha vissuto una lunga relazione con un’altra giocatrice di pallavolo, Sofia Marco.

Chi è Alice Sebastiani, la figlia di Amadeus

Alice Sebastiani, classe 1997, è la figlia che Amadeus ha avuto dall’ex moglie Marisa Di Martino. I due, che si erano sposati nel 1993, hanno divorziato nel 2007. Il matrimonio è stato successivamente annullato dalla Sacra Rota. Alice è la sorella maggiore di Josè Sebastiani, il figlio che Amadeus ha avuto dall’attuale moglie Giovanna Civitillo, conosciuta grazie al programma tv L’Eredità.

Alice è sempre stata una grande appassionata di moda e ha deciso di trasformare questo amore in un lavoro vero e proprio. Nel 2019 si è laureata con lode in Fashion Business all’Istituto Marangoni di Milano.

Oggi, dopo avere lavorato negli show-room di alcuni tra i più prestigiosi marchi di moda (come Gucci ed Ermenegildo Zegna) e in seguito a un’esperienza formativa con Zara Kids durata oltre due anni in Spagna, Alice è diventata brand manager per Missoni.

Più precisamente la figlia di Amadeus è Head of Collection Merchandising Menswear di Missoni, ovvero è la responsabile della selezione dei prodotti per le collezioni uomo. Un’altra grande passione di Alice sono i viaggi e per un lungo periodo ha vissuto nel Regno Unito. La Sebastiani è molto legata al padre e ha un ottimo rapporto anche con Giovanna.