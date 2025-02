Gaia a Sanremo 2025 si sbottona: “Ho avuto una relazione segreta con un cantante famoso”

Gaia, tra i cantanti in gara a Sanremo 2025, ha rivelato di aver avuto in passato una relazione con un famoso collega

Voce emergente della musica italiana, Gaia è impegnata in questi giorni al Festival di Sanremo 2025. L’ex vincitrice di Amici, tra un’esibizione e un duetto, ha trovato il tempo per fare qualche rivelazione sulla sua vita sentimentale, spiegando di aver avuto in passato una relazione con un collega famoso. Chi sarà il fortunato?

Gaia rivela: “Ho avuto una relazione con un uomo famoso”

Chiamo io, chiami tu è il titolo del brano con cui Gaia è in gara al Festival di Sanremo 2025. Un pezzo dalle sonorità dance, che si candida di diritto a prossimo tormentone estivo. Nella città dei fiori, tuttavia, la cantante italo-brasiliana ha anche rilasciato numerose interviste, condividendo particolari della sua vita sentimentale mai rivelati prima. In particolare, intervistata dal tiktoker Giovanni Brugnoli, l’ex vincitrice di Amici ha fatto sapere di aver avuto in passato una relazione segreta con un collega famoso: “Se ho mai avuto una relazione segreta con un mio collega e nessuno l’ha scoperto? Sì è successo, sì. Chi? Non lo dirò mai!”.

Impossibile capire chi sia il misterioso uomo in questione, ma qualunque sia la sua identità, sembra essere ormai acqua passata. Negli scorsi giorni, ospite del programma La Vita in Diretta, Gaia si era infatti professata single: “Mi auguro che ci sia qualcuno di serio e interessante dall’altra parte. Anche perché altrimenti mi faccio creare una fidanzata o un fidanzato dall’intelligenza artificiale. Sì, perché qui la situazione è seria”.

Gaia, le sue confessioni sul Festival di Sanremo 2025

Nonostante la giovane età, Gaia aveva già partecipato al Festival di Sanremo nel 2019 con il brano Cuore amaro, mentre lo scorso anno era tornata all’Ariston con Big Mama nella serata dedicata alle cover. Quest’anno, invece, l’artista è in gara con Chiamo io, chiami tu, un dilemma con cui si trova spesso a dover fare i conti nella vita di tutti i giorni: “Se nella vita chiamo più io o mi chiamano di più? Dipende dalle situazioni e dai contesti. Anche quando si è saputo che ero stata presa da Sanremo non è che abbia ricevuto chissà quali chiamate. Ho il mio giro di amicizie. Avrei anche potuto mentire o omettere oggi, ma sono stata sempre sincera” ha spiegato a Giovanni Brugnoli.

Interrogata invece su quale sia il suo più grande rimpianto, la cantante ha spiegato: “Nelle relazioni interpersonali penso di essere stata un po’ troppo concentrata sulla carriera. Avrei voluto esserci più fisicamente per gli affetti e invece devo rinunciare a dei momenti speciali”. E a chi critica gli artisi in gara per un’eccessiva importanza conferita al look e all’aspetto fa sapere: “Oggi si guadagna di più dall’immagine che dalla propria musica, a meno che tu non sia dall’inizio impostato solo sulla musica e tu vada bene. Io guadagno anche dalla mia immagine”.

Una dichiarazione che sembra trovare piena conferma anche sul palco dell’Ariston: a Sanremo 2025, così come in altri eventi internazionali, le canzoni in gara sono sempre supportate da una cornice in cui hairstyle, abiti e accessori giocano un ruolo altrettanto importante. Ma il bello dell’Ariston è (anche) questo.