Chi è Gaia Messerklinger, protagonista di Avvocato Ligas con Luca Argentero

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Gaia Messerklinger

Con il debutto su Sky Atlantic di Avvocato Ligas, primo legal drama Sky Original, torna sotto i riflettori un’attrice che ha saputo costruirsi una carriera solida e versatile nel panorama televisivo e cinematografico italiano. Stiamo parlando di Gaia Messerklinger che interpreta Patrizia Roncella, l’ex moglie del protagonista a cui presta il volto Luca Argentero.

Chi è Gaia Messerklinger, carriera e vita privata

Gaia Messerklinger è nata l’8 gennaio 1989 a Moncalieri, in provincia di Torino e sin da bambina ha respirato aria di palcoscenico. Sua madre, musicista e attrice, l’ha infatti sempre portata con sé nella compagnia teatrale Rufus, che lei stessa gestiva. “Non pensavo di farne il lavoro della vita. La consapevolezza è arrivata quando ho iniziato a fare un altro lavoro”, ha raccontato qualche tempo fa l’attrice, che all’epoca non era interessata al mondo dello spettacolo.

A soli 17 anni però inizia a sfilare come modella e compare in alcune fiction televisive, tra cui Zodiaco, Il bene e il male e Nebbie e delitti. Nel 2009 è protagonista di uno spot pubblicitario che diventa virale e si aggiudica il Leone d’Oro al Festival della Pubblicità di Cannes. Mentre nel 2010 interpreta Ilaria Ciarella nella popolare fiction Rai I fuoriclasse, accanto a Luciana Littizzetto e Neri Marcorè.

Ma Gaia non è soltanto un’attrice: parallelamente alla recitazione, porta avanti con determinazione gli studi universitari. Dopo il liceo classico si laurea con lode in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Torino. Nel 2017 ottiene l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte d’Appello di Roma e si specializza ulteriormente frequentando un master in diritto dello spettacolo.

La sua carriera cinematografica decolla dopo la laurea quando diventa protagonista del film indipendente internazionale Family Girl, girato interamente negli Stati Uniti. Nel 2013 è nel cast di Fuga di cervelli di Paolo Ruffini, e nel 2016 interpreta Cinzia in Non è un paese per giovani di Giovanni Veronesi.

Nel 2017 è protagonista del thriller La porta sul buio con un ruolo che la consacra come attrice di cinema. In televisione nello stesso anno compare come guest star in Non dirlo al mio capo 2, fiction con protagonista un avvocato. Nel 2019 entra nel cast de Il Paradiso delle Signore, popolare soap opera di Rai 1, nel ruolo di Nora Vitali. Nello stesso anno recita anche nella serie CentoVetrine.

Uno dei ruoli più discussi della sua carriera arriva nel 2024 con Supersex, la serie ispirata alla vita di Rocco Siffredi con Alessandro Borghi. Nella fiction Gaia veste i panni di Moana Pozzi. Nel 2025 recita nella fiction Le libere donne su Rai 1, accanto a Lino Guanciale.

Sul fronte privato, Gaia Messerklinger è notoriamente riservata e non ama condividere dettagli della sua vita sentimentale sui social, dove pubblica principalmente scatti di lavoro e momenti di vita quotidiana.

Avvocato Ligas, la trama

Avvocato Ligas è il primo legal drama Sky Original, in onda in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming su NOW a partire dal 6 marzo 2026. La serie è diretta da Fabio Paladini ed è composta da sei episodi da circa 50 minuti ciascuno, trasmessi con cadenza settimanale fino al 3 aprile 2026. La serie è tratta dal romanzo Un caso complicato per l’avvocato Ligas. Perdenti di Gianluca Ferraris.

Al centro della storia c’è Lorenzo Ligas (Luca Argentero), penalista di talento, affascinante, cinico e spregiudicato. Quando uno scandalo personale lo fa cacciare dal prestigioso studio legale in cui lavorava da tempo, Ligas sarà costretto a ricominciare da zero.