Su Rai 1 c'è Milly Carlucci e su Canale 5, dunque, si è deciso di puntare su due star internazionali per vincere la nuova sfida degli ascolti

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IPA Zendaya e Robert Pattinson ad Amici: ospiti d'eccezione al Serale

Maria De Filippi ha spesso stupito il proprio pubblico nel corso degli anni. Non è nuova a ospitare delle grandi star internazionali e per la seconda puntata del Serale di Amici ha fatto proprio questo. Il suo talent è diventato parte integrante del press tour del film The Drama. Ciò vuol dire che nello studio Mediaset metteranno piede Zendaya e Robert Pattinson.

Sfida con Milly Carlucci

Ancora una volta si ritrovano Maria De Filippi e Milly Carlucci a sfidarsi per lo scettro degli ascolti del sabato sera. Sono entrambe amatissime e il pubblico si ritrova a prendere una scelta sofferta. Considerando i due format proposti, è facile pensare come il talent possa attrarre maggiormente un pubblico giovane.

I numeri però dicono che la platea degli spettatori è ben più ampia. All’esordio, infatti, è stato proprio Amici ad aver avuto la meglio. Un successo che però non indica un fallimento per il revival in casa Rai, anzi.

Il Serale ha beccato la medaglia d’oro soltanto di misura. Sarà dunque sfida fino alla fine, con il secondo appuntamento, però, che sembra quasi segnato. Ospiti di tale spessore, infatti, tendono ad attrarre chiunque, anche i non interessati alla sfida tra giovani artisti.

Serale Amici, seconda puntata

Appuntamento fissato per sabato 28 marzo su Canale 5, in prima serata ovviamente. Grande attesa per il secondo appuntamento del Serale di Amici, considerando il ricco parterre voluto da Maria De Filippi.

Un primo sguardo agli ospiti del mondo dello spettacolo italiano. Ci sarà Belen Rodriguez, pronta magari a dire la sua su qualche coreografia di ballo. Per lei un ritorno importante in casa Mediaset, dopo l’addio a Le Iene. Per alcuni si tratta anche di un messaggio indiretto inviato a Fabrizio Corona.

Spazio poi a Luca Argentero, impegnato nella promozione della nuova fiction Avvocato Ligas. Tanti amici per Maria, che accoglie anche i The Kolors, che presentano il nuovo singolo Rolling Stones. Inutile dire, però, che la curiosità maggiore è per una splendida coppia cinematografica (almeno sullo schermo, perché sappiamo che lei è da tempo al fianco di Tom Holland): Zendaya e Robert Pattinson.

I due sono i protagonisti del film The Drama – Un segreto è per sempre. La pellicola, diretta da Kristoffer Borgli, sarà nelle sale dal 1° aprile 2026. Uno spirito internazionale travolgerà lo studio di Amici, dunque, e chi sa che ai due non possa essere mostrata almeno una esibizione speciale. Un ritorno in Italia per l’attrice, a distanza di un anno dall’intervista a Che tempo che fa. Al tempo era giunta per Challengers, optando per il Nove. Oggi, invece, ha scelto Canale 5.

Sicuramente la giovane attrice si limiterà a parlare della pellicola, considerando quanto tenga alla propria sfera privata. In questa fase, poi, si ritrova sotto pressione da parte dei fan, che sono a caccia di una prova del suo matrimonio segreto. Le uniche nozze, però, sono quelle organizzate tra Emma e Charlie, ovvero i protagonisti di The Drama. I due, spiega la trama, sono felicemente fidanzati ma, a una settimana dal gran gioco, un segreto svelato si insinua nella loro quotidianità, mettendo a dura prova il loro amore.