Channing Tatum, nuovo amore 19 anni più giovane: l’attore volta pagina dopo Zoe Kravitz

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Channing Tatum

Dopo la fine della relazione con Zoë Kravitz, Channing Tatum è tornato a sorridere. L’attore, 44 anni, è stato paparazzato mano nella mano per le vie di West Hollywood con la sua nuova fidanzata: una giovanissima modella australiana. Una differenza d’età che non sembra per nulla pesare su questa nuova storia, anzi. Tra un ingresso nei negozi di lusso e sguardi complici sotto il sole di Los Angeles, i due sembrano vivere una fase di entusiasmo e leggerezza, lontana dalle luci patinate dei red carpet ma vicina al linguaggio quotidiano dell’amore appena sbocciato.

Channing Tatum, la nuova fidanzata di 19 anni più giovane

Channing Tatum e Inka Williams non avevano bisogno di dichiarazioni ufficiali per confermare la loro storia: bastava guardarli. Nelle foto scattate, i due sono stati avvistati mentre facevano shopping nel cuore di West Hollywood, soffermandosi anche tra gli scaffali di The Row, la maison americana fondata dalle gemelle Mary-Kate e Ashley Olsen, simbolo di un’eleganza essenziale e sofisticata. Un dettaglio non da poco, che suggerisce gusti affini anche nella moda.

Lui, fisico scolpito da anni di ballo e allenamenti sul set di Magic Mike, indossava una T-shirt verde oliva perfettamente aderente e pantaloni larghi neri, abbinati a scarpe slip-on marroni. Il look, apparentemente casual, lasciava spazio all’interpretazione di una virilità rilassata ma curata. Occhiali da sole e sorriso sicuro completavano l’immagine.

Lei, Inka, si è mostrata con un completo activewear total black: crop top corto che metteva in evidenza l’addome piatto, leggings aderenti e una giacca in pelle oversize lasciata aperta per un tocco urban chic. Ai piedi, sneakers nere comodissime per una giornata tra boutique e tenerezze. I capelli, in onde morbide, incorniciavano il volto solare della modella cresciuta a Bali.

Fonte: IPA

Inka Williams: chi è la nuova fidanzata di Channing Tatum

Nata a Melbourne e cresciuta tra le spiagge sacre di Bali, Inka Williams è tutto fuorché la classica modella da copertina. A 25 anni, ha già sfilato per brand internazionali e costruito il suo progetto personale, She Is I, un marchio che unisce estetica e consapevolezza. Il legame con l’isola indonesiana non è solo geografico, ma spirituale. “Mi sento profondamente connessa all’energia e alla cultura di Bali. È sacra, profonda. E questo si riflette nel mio modo di vivere” ha raccontato in un’intervista alla rivista by charlotte.

La sua carriera in passerella è iniziata giovanissima, esperienza che lei stessa definisce “formativa”: “mi ha dato forza e resilienza”. Inka è spesso paragonata per eleganza a modelle come Grace Elizabeth e Vittoria Ceretti, ma ha uno stile molto personale, più rilassato, spesso caratterizzato da linee morbide e tessuti naturali, anche nei momenti più glamour.

Fonte: Getty Images

La storia con Channing Tatum dopo Zoë Kravitz

Dopo la rottura con Zoë Kravitz, resa pubblica nell’ottobre 2024, Channing Tatum sembrava aver preso una pausa dalle luci dei gossip. La relazione con la figlia di Lenny Kravitz era iniziata nel 2021 e aveva fatto sognare Hollywood intera: bellissimi, complici, uniti anche da un progetto creativo importante. Kravitz lo aveva infatti scelto come protagonista del suo esordio alla regia, Blink Twice, un thriller sensuale e surreale uscito nel 2024.

Nonostante la fine della relazione, Zoë ha parlato con grande affetto del suo ex in una recente intervista rilasciata a Elle US: “Gli voglio bene. Abbiamo fatto qualcosa di meraviglioso insieme. E lui ha così tanto da offrire come artista” ha dichiarato, aggiungendo che Tatum “si trova in un momento in cui si sente sicuro di sé e sta mostrando lati nuovi al pubblico”.

Proprio per questo, quando le voci su una nuova frequentazione sono iniziate a circolare lo scorso febbraio, in molti si sono chiesti se la fiamma tra Channing e Zoë fosse davvero spenta. Ma la comparsa ufficiale di Tatum e Inka alla festa pre-Oscar della Creative Artists Agency ha messo a tacere ogni dubbio: la nuova coppia è uscita allo scoperto.