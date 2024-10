Fonte: Getty Images Zoë Kravitz e Channing Tatum

Sarebbe arrivata al capolinea la storia d’amore tra Zoë Kravitz e Channing Tatum, con tanto di fidanzamento annullato, almeno così si mormora dall’America. Diverse fonti vicine agli attori hanno confermato la loro intenzione di prendere strade separate. Salta il matrimonio, e si scioglie così una delle coppie più amate dello showbiz negli ultimi anni.

Un 2024 nefasto per tantissime coppie. Se molte in quest’anno si sono sposate, dall’altra parte abbiamo assistito alla fine di moltissimi amori, tra cui quello di Zoë Kravitz e Channing Tatum. Dopo tre anni d’amore e un matrimonio da organizzare, sarebbe giunto il momento di dirsi “addio”: a confermarlo sono state diverse fonti a People.

Una storia d’amore nata sul set, dove si sono conosciuti, precisamente nel film d’esordio alla regia di Kravitz – Blink Twice – in cui recitava proprio Tatum. Il fidanzamento ufficiale, arrivato appena un anno fa, sarebbe stato rotto, anche se al momento manca una conferma o smentita ufficiale. E pensare che il 6 ottobre sono stati visti insieme a New York, in occasione della rappresentazione di un’opera teatrale. Nelle ultime settimane, tuttavia, la Kravitz non indossava più l’anello di fidanzamento al dito.

La storia d’amore tra Zoë Kravitz e Channing Tatum

Per il momento, nessuno ha aggiunto maggiori dettagli sui presunti motivi della rottura. Il loro amore è sbocciato nel 2021, anno in cui hanno iniziato a frequentarsi, per poi fare il loro debutto come coppia al Met Gala (evento in cui tante coppie amano ufficializzare il fidanzamento). Galeotto è stato il film Blink Twice e soprattutto i casting, in cui Kravitz aveva detto di Tatum: “Ho sentito, anche da lontano, prima di conoscerlo, che era un femminista e che non aveva paura di esplorare quell’oscurità perché sa di non esserlo. Ecco perché mi sentivo attratta da lui e volevo incontrarlo. E avevo ragione”.

Anche Channing Tatum aveva parlato del loro rapporto: “Lavorare con la tua partner è davvero… sai, so che molte persone ne hanno paura… è stata la cosa che ci ha cementati in un certo senso. Abbiamo iniziato, siamo cresciuti un po’ prima di iniziare a girare, e poi è stato come, ‘Ok, andiamo a farlo’. Ci ha semplicemente uniti”. Lavorare insieme li aveva così tanto uniti che avevano dato questo suggerimento alle coppie, soprattutto a coloro che stavano pensando di avere un figlio o sposarsi. “Un progetto creativo difficile con il partner”, per mettersi davvero alla prova e unirsi ancor di più. Ma alla fine anche loro sono finiti tra le coppie scoppiate.

Ad agosto 2024, la coppia è stata avvistata all’Eras Tour di Londra. Poi, sempre più sporadiche le apparizioni in pubblico, fino alla notizia della rottura del fidanzamento. In effetti, in queste ore si sono scatenate diverse speculazioni sui motivi che avrebbero portato Zoë Kravitz e Channing Tatum ad allontanarsi. Le ragioni della rottura rimangono poco chiare: il 31 ottobre 2024, sarebbe stato l’anniversario del loro fidanzamento. In passato, Tatum è stato legato e sposato con Jenna Dewan, mentre la Kravitz ha chiesto il divorzio dall’ex marito Karl Glusman nel 2021.