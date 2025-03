Jacqueline Luna Di Giacomo compie 25 anni: “Sono una bimba che ha un bimbo”

Fonte: IPA Jacqueline Luna Di Giacomo compie 25 anni

Jacqueline Luna Di Giacomo festeggia l’arrivo dei suoi 25 anni con un sorriso e la consapevolezza di vivere una vita appagante e piena di gioia.

Dopo essersi trasferita in America con il suo compagno Ultimo e aver dato alla luce il piccolo Enea, il loro primo bambino, tira le somme di un primo quarto di secolo attraverso un dolcissimo post sui suoi canali social che la ritrae in una foto da bambina.

Jacqueline Luna Di Giacomo, il post per i 25 anni

Una vita appagante, una famiglia ormai allargata e una nuova avventura statunitense: Jacqueline Luna Di Giacomo arriva a festeggiare i suoi 25 anni potendo gioire di grandi, bellissime novità e un’avventura tutta da vivere: quella da neomamma.

La ragazza, felice insieme al suo fidanzato Niccolò Moriconi, ha deciso di condividere con i suoi fan la felicità nel giorno del suo compleanno con un dolcissimo post social: una sua foto da bambina sulla sdraio di una spiaggia.

Capelli biondissimi, frangia sbarazzina e il ricordo dei suoi momenti di giovinezza: “Oggi questa bimba che spesso veniva scambiata per un bimbo e che si arrampicava sugli alberi compie 1/4 di secolo. Non mi sento tanto diversa da lei, a parte per il fatto che non mi scambiano più per un bimbo… sugli alberi mi ci arrampico ancora invece”.

Il racconto prosegue, poi, con una riflessione legata a una delle persone più importanti della sua vita: Enea, il suo primo, bellissimo bambino nato il 30 novembre 2024 dall’amore con il compagno Ultimo: “Oggi sono una bimba che ha un bimbo, e negli occhi del mio bimbo ritrovo tutta quella giovane spensieratezza e curiosità per il mondo. Spesso mi danno della ingenua con la testa tra le nuvole … Beh, io sono qui a darmi una pacca sulla spalla perché sì, sono tutte queste cose, ma sono anche mamma di 3 cani e un bambino e guess what? It’s going so well that I am super proud of myself”.

La vita da mamma di Jacqueline Luna

Spensierata, sorridente e con una nuova vita tutta da vivere accanto ad Enea, Ultimo e i suoi cani. Jacqueline Luna entra in un nuovo quarto di secolo con basi solide: dopo il trasferimento negli Stati Uniti, infatti, la ragazza sta vivendo un’esperienza completamente nuova, fatta di stravolgimenti ma anche grosse emozioni.

“Vorrei dormire profondamente come prima… Ma poi penso che il sonno tornerà. Come alcune delle cose che mi mancano della mia vita prima di lui. Ma quello che non tornerà mai più sono questi momenti fatti di prime volte. Le prime volte più belle della mia vita. Oggi sono la mamma di Enea e non potrei essere più fiera di me” aveva raccontato in un post che mostrava per la prima volta il suo piccolo.

A distanza di mesi, le gioie e le consapevolezze diventano maggiori: “Ho capito che il regalo più grande per una mamma è la forza che gli dona un figlio e io da quando c’è Enea sto imparando a dire di no, e diciamo che da people pleaser per eccellenza è piacevole. Tanti auguri baby J, vorrei tornare indietro nel tempo per dirti che avrai tutto ciò che meriti un giorno” ha concluso. Il bilancio dei suoi 25 anni è fatto di soddisfazione per la madre che è diventata, e uno sguardo dolcissimo a quella Jacqueline del passato che, forse, non si aspettava tanta felicità: l’augurio più bello che potesse farsi.