Timothée Chalamet e Kylie Jenner sono una coppia: il primo bacio in pubblico

C’è una nuova coppia – e stavolta è ufficiale – pronta a scatenare le fan di tutto il mondo: sì, stiamo parlando proprio di quella composta da Timothée Chalamet e Kylie Jenner. In questi casi si dice sempre “giovanissimi e bellissimi”, ed è proprio così. Non solo: aggiungiamo anche talentuosi. Dal flirt siamo, però, passati alla relazione ufficiale. Ci sono tutti gli ingredienti della storia hollywoodiana: lui dongiovanni, lei con il cuore spezzato pensando ancora all’ex, ricchissimi e con tutta la vita davanti.

Timothée Chalamet e Kylie Jenner, il primo bacio in pubblico

Prima il flirt, poi l’allontanamento, come per tutti quegli “amorazzi estivi” che tendiamo a sottovalutare e di cui chiacchieriamo sotto l’ombrellone. Timothée Chalamet e Kylie Jenner sono stati sorpresi, però, nuovamente insieme, al concerto a Los Angeles di Beyoncé, dove hanno partecipato i vip e non solo, come il Principe Harry e la moglie Meghan Markle. Il luogo ideale dove darsi il primo bacio in pubblico e scuotere le pagine rosa di tutto il mondo.

La terza e ultima tappa del Renaissance Tour di Beyoncé è stata dunque l’occasione ideale per la prima uscita pubblica. Ambedue non si sono recati da soli al concerto, ma con amici (e sorella al seguito, ovvero la magnifica top model Kendall Jenner). Effusioni, sintonia alle stelle e coppia mozzafiato. Soprattutto, love story vissuta lontana dai riflettori, un grande classico.

La storia tra Timothée Chalamet e Kylie Jenner

Facciamo un riepilogo della loro storia: la coppia ha approfondito la sua conoscenza durante la sfilata di Jean-Paul Gaultier. Il 25 gennaio 2023, dunque, ospiti ambedue della sfilata, la scintilla è scoccata. Per gli avvistamenti, però, abbiamo atteso la stagione degli amori, la primavera. Per tutta l’estate, qualcosa – o qualcuno – ha avanzato l’ipotesi di una crisi. Soprattutto, nel mese di agosto. Un amore già al capolinea? Nulla di più falso.

A smentire subito l’indiscrezione è stato, infatti, TMZ. Non sembrerebbe, dunque, esserci mai stata alcuna crisi nella coppia, che si sta frequentando lontana dalle luci dei riflettori. Diciamo così perché, in effetti, Kylie Jenner ha trascorso le vacanze da sola in Italia. Poi, si è addirittura chiacchierato di un avvicinamento con l’ex, Travis Scott, con cui ha avuto i figli Stormi e Aire.

I dettagli della love story in salsa Gen Z

Il rapporto tra Timothée Chalamet e Kylie Jenner è sereno e semplice. Almeno, è così che lo descrive chi è al fianco della coppia. Alcuni insider, infatti, hanno rivelato qualche dettaglio a People. “Si vedono da mesi ormai. Lui rende felice Kylie. Ha la sua vita e capisce che Kylie deve dare priorità ai suoi figli. Lui è affascinante, molto affettuoso e protettivo nei confronti di Kylie. A lei piace che lui sia una persona riservata”.

Galeotto, del resto, è stato TMZ stesso: dopo aver smentito la crisi, al concerto del Renaissance World Tour di Beyoncé a Los Angeles non li ha persi di vista un solo secondo. Ed è stato proprio così che hanno ripreso il primo bacio, ormai reso pubblico. Una storia in salsa Gen Z, che fa impazzire proprio tutti, in particolar modo le giovani fan.