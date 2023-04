Kylie Jenner e Timothée Chalamet: gli indizi sul nuovo amore

Kylie Jenner e Timothée Chalamet nuova coppia del 2023? Stando agli ultimi rumors sembra proprio che tra queste due giovani celebrità sia nato l’amore. Diversi indizi confermerebbero la relazione tra la star dei reality – nonché imprenditrice e modella tra le più pagate – e l’attore che fa impazzire Hollywood, con il suo talento e il viso pulito da ragazzo della porta accanto. In attesa di una conferma (o smentita), c’è chi già sogna ad occhi aperti.

Kylie Jenner e Timothée Chalamet, gli indizi sulla nuova coppia

Nelle ultime settimane non si fa altro che parlare della nuova coppia formata da Kylie Jenner e Timothée Chalamet. Sono stati per primi i siti di gossip americani a lanciare lo “scoop”, sebbene non vi sia stata finora una conferma ufficiale da parte dei diretti interessati. Tutto quel che abbiamo sono rumors sempre più insistenti, ma che stanno già facendo sognare i fan della modella e imprenditrice e dell’attore più acclamato del momento.

Il primo a dar voce al gossip è stato DeuxMoi che ha condiviso sul profilo Instagram una segnalazione anonima secondo la quale Chalamet “ha una nuova fidanzata”. Neanche a dirlo si tratterebbe proprio della splendida sorella di Kim Kardashian, che di recente abbiamo potuto ammirare in tutto il suo splendore con indosso un bikini di cristalli dal prezzo proibitivo. Appena una settimana dopo, poi, ci hanno pensato alcuni scatti rubati e diffusi dal sito TMZ a gonfiare ancor di più le voci sulla presunta love story: la Range Rover di Kylie Jenner è stata fotografata nel vialetto dell’abitazione dell’attore. Coincidenze?

Come se non bastasse, People ha ben pensato di contattare direttamente alcune fonti vicine alle due giovani celebrità, certe che “Stanno uscendo e si stanno conoscendo” almeno dallo scorso gennaio. Ed ecco servito un altro indizio piuttosto succoso: in molti avevano notato una vicinanza “sospetta” tra Kylie Jenner e Timothée Chalamet alla sfilata di Jean Paul Gaultier durante la Paris Fashion Week, dove i due erano stati pizzicati in atteggiamenti alquanto confidenziali.

Kylie Jenner dopo la rottura con Travis Scott

Tra le coppie scoppiate nel 2023 c’è proprio quella formata da Kylie Jenner e Travis Scott, la cui relazione è sempre stata piuttosto altalenante. Dapprima un grande amore e una passione travolgente, poi la decisione di costruire insieme una famiglia con la nascita dei piccoli Stormi e Aire ma, nel mezzo, lo spettro insistente del tradimento. Proprio per via dell’ennesima “scappatella” del rapper la bella Kylie avrebbe deciso di mettere un punto a questa tormentata storia d’amore, certa che la situazione non sarebbe mai cambiata.

È pur vero che la modella ha preso più volte una “pausa di riflessione” dal compagno, ma stavolta sembra decisa a separare per sempre le loro strade. Tra un set e l’altro, Kylie Jenner ha dedicato gran parte del suo tempo ai figli, trascorrendo con loro qualche giorno di vacanza ad Aspen e condividendo scatti e ricordi dei momenti più dolci in compagni a dei suoi “angeli”, come lei stessa li definisce.

L’unica certezza è che, almeno per il momento, la Jenner ha deciso di fare la mamma a tempo pieno, senza trascurare ovviamente la sua fiorente attività da imprenditrice.