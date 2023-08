Kylie Jenner e Timothée Chalamet, amore già al capolinea?

Fonte: IPA Kylie Jenner, l’abito con testa di leone sfida il glam di Chiara Ferragni

Per quanto i diretti interessati abbiano la bocca cucita, i tabloid americani non fanno che parlare di loro: Kylie Jenner e Timothée Chalamet sono la coppia più amata dalla Gen Z, ma in molti si chiedono se la loro relazione sia già giunta al capolinea. Le indiscrezioni si susseguono, e le fonti sono contrastanti: come stanno realmente le cose tra l’influencer e la giovane promessa di Hollywood?

Kylie Jenner e Timothee Chalamet stanno ancora insieme?

Kylie Jenner e Timothee Chalamet non hanno mai alimentato i gossip che circolano sul loro conto, eppure non si fa che parlare di loro. La curiosità sulla coppia è infatti alle stelle: giovani, bellissimi e di successo rappresentano dei veri punti di riferimento per milioni di fan in tutto il mondo, che si augurano che tra loro le cose possano andare per il verso giusto. Eppure, proprio nelle ultime ore, si sono diffuse delle voci secondo cui la loro relazione sarebbe giunta al capolinea per volontà di lui, deciso a concentrarsi sulla carriera.

Fonte: IPA

A mettere fine alle indiscrezioni sulla presunta fine della relazione, ci ha pensato TMZ: il tabloid, che si è più volte distinto per l’affidabilità delle sue fonti, ha ribadito come tra l’attore di ‘Call me by your name’ e la più piccola delle sorelle Kardashian vada tutto a gonfie vele. “Il gossip secondo cui Kylie sarebbe stata ‘scaricata’ da Timothee? Non c’è nulla di più falso” si legge sul magazine, che prosegue “abbiamo sentito diverse persone vicine alle coppia e ci hanno rassicurato sul fatto che, nonostante non si vedano insieme da tempo, sono ancora insieme. Tutti i report che affermano il contrario sono solo falsità”. Insomma, i fan della coppia possono decisamente tirare un sospiro di sollievo.

Una relazione (quasi) segreta

Le voci su una presunta frequentazione tra Timothée Chalamet e Kylie Jenner si sono diffuse lo scorso Aprile. In quello stesso periodo, l’influencer fu paparazzata nei pressi della casa dell’attore, e successivamente arrivarono degli scatti che li ritraevano intenti a concedersi uno spuntino a base di tacos. E’ vero che comunque da allora le due giovani star si sono mostrate molto poco in pubblico, manifestando la chiara volontà di tenersi per un po’ lontano dai paparazzi.

Fonte: IPA

Entrambi, ad ogni modo, sono anche molto impegnati sul fronte lavorativo: Timothée, tra gli interpreti più richiesti della sua generazione, ha da poco terminato le riprese di ‘Wonka‘, film che lo vede nei panni del celebre proprietario della Fabbrica di Cioccolato. Kylie, invece, ha dato il volto ad una nuova Braz e ha lanciato un nuovo lipgloss per la sua linea KylieCosmetics, che l’ha resa miliardaria.

Tra uno spot e l’altro, la giovanissima imprenditrice si dedica anche ai due figli nati dalla relazione con il rapper Travis scott: Stormi Webster, di 5 anni, ed Aire Webster di un anno. La relazione tra i due, segnata da numerosi alti bassi, si è interrotta all’inizio dell’anno, e lui non pare averla presa benissimo. Nel suo nuovo album, infatti, Travis Scott avrebbe decicato un dissing infuocato al nuovo amore della sua ex: che sia uno dei motivi per cui Timothee e Kylie preferiscono non uscire allo scoperto?