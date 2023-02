Kylie Jenner strepitosa su Instagram: il bikini di cristalli dal prezzo proibitivo

Fonte: IPA Kylie Jenner, l’abito con testa di leone sfida il glam di Chiara Ferragni

Kylie Jenner ama fare le cose in grande, anche quando si tratta di godersi un pomeriggio di sole a bordo piscina, ma stavolta ha davvero colpito nel segno. Sono proverbiali i suoi look che seguono le tendenze e spesso le dettano, lei che è una delle modelle più pagate e richieste al mondo ed è cresciuta a pane e stile. E negli ultimi scatti condivisi su Instagram mostra anche un certo gusto in fatto di capi vintage di lusso: la splendida Kylie ha sfoggiato un bikini multicolor tempestato di cristalli dal prezzo proibitivo.

Kylie Jenner sfoggia un bikini multicolor di cristalli

Non ha bisogno di presentazioni la bella Kylie Jenner, sempre pronta a mettere in bella mostra il suo fisico tutto curve e naturalmente anche i capi che colleziona nel suo armadio di lusso. La modella e imprenditrice – tra miliardarie più giovani di sempre – stavolta si è concessa una pausa a bordo piscina, dimostrando come anche in un’occasione tanto “comune” si possa diventare regine di stile. Le è bastato un bikini multicolor, ma scavando più a fondo si scopre che non è un costume da bagno come tutti gli altri.

Scorrendo le foto audaci e sensuali non passa inosservato il logo con le due “C”, iconico marchio di Chanel. E porta proprio questa firma il bikini con reggiseno a triangolo e slip a perizoma sgambatissimo, il primo in rosa e azzurro e il secondo in una bella tonalità di verde mela. Colori che richiamano l’estate, resi ancor più accesi dalla presenza di una cascata di piccoli cristalli scintillanti.

Fonte: IPA

Non è la prima volta che la modella dà sfoggio del suo fisico statuario, lo stesso che da giovanissima le ha consentito di intraprendere una carriera nel mondo della moda. Carriera che è stata per lei un trampolino di lancio, oltre alla inflazionata parentela con la star dei reality e imprenditrice Kim Kardashian: ambiziosa e intelligente, la bella Kylie si è fatta da sola, investendo su sé stessa e sul settore dei cosmetici – sua grande passione – e guadagnando in tempo record un posto tra le miliardarie più giovani di sempre.

Il bikini vintage di Kylie Jenner, cifra da capogiro

Un bel capo di tendenza, vi direte. E invece Kylie Jenner ha dovuto scavare tra i gioielli vintage della maison francese per trovare questo vero e proprio gioiello dello swimwear. Come riporta Pagesix, il coloratissimo bikini di cristalli fa parte niente meno che di una collezione risalente al 1995 e firmata da Karl Lagerfeld, l’indimenticabile stilista e direttore creativo di Chanel scomparso nel 2019 all’età di 85 anni. Una collezione importante, di cui fa parte anche l’iconico micro bikini indossato prima da Kim Kardashian e poi da Jennifer Aniston in una delle copertine di Allure più belle di sempre.

Neanche a dirlo, la cifra del bikini vintage indossato dalla Jenner è a dir poco da capogiro: stando a quanto riporta il tabloid si parla di quasi 10.000 dollari. Un lusso che solo in poche possono permettersi, ma Kylie non ne è di certo estranea. Lo abbiamo visto durante l’opening della mostra Thierry Mugler: Couturissime, in cui ha indossato una corona di diamanti vintage che era un vero e proprio pezzo di storia della moda, così come alla sfilata di Schiaparelli alla Paris Fashion Week, dove ha sfoggiato una gigantesca testa leonina sul petto.