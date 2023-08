Kylie Jenner, vacanze d’incanto in Italia nel segreto della Villa Umbra

Fonte: IPA “Italy is better”: le vacanze italiane delle star hollywoodiane

L’estate è sempre la stagione delle stelle, delle avventure e delle destinazioni da sogno per le celebrità di tutto il mondo. Tuttavia, quest’anno c’è un nome che brilla con particolare intensità nel panorama delle vacanze di lusso: è quello di Kylie Jenner. La famosa imprenditrice e membro della famiglia Kardashian ha recentemente svelato il suo nascondiglio estivo: una villa incantevole situata nelle pittoresche colline umbre, in Italia. Ecco quindi una profonda immersione nell’esperienza di Kylie Jenner in Italia e nei segreti affascinanti della Villa Reschio.

Kylie Jenner sceglie l’Italia

La notizia delle vacanze estive di Kylie Jenner spese nella nostra splendida Umbria la apprendiamo dagli ultimi post che la vip ha pubblicato su Instagram. I fan più attenti hanno anche notato che le foto della Jenner somigliano molto a quelle pubblicate da Thimotè Chalamet. Questo potrebbe significare che alla fine tra di loro va tutto bene? In ogni caso, l‘idea di una celebrità internazionale come lei che sceglie di trascorrere il suo tempo in una località così affascinante come l’Umbria ha suscitato grande interesse. L’Italia è da sempre una destinazione ambita, grazie alla sua bellezza, alla cultura ricca di storia e all’atmosfera romantica che permea l’intero paese. La scelta della miliardaria Kylie Jenner di immergersi in questa esperienza offre uno spaccato di vita da sogno, ma anche l’opportunità di scoprire e condividere con il pubblico angoli di paradiso che spesso rimangono nascosti agli occhi del mondo.

Hotel Castello di Reschio

Uno dei punti focali di questa Villa da sogno è l’Hotel Castello di Reschio, un castello millenario trasformato in un vero e proprio sogno ad occhi aperti. Questa sontuosa struttura è stata aperta nel maggio del 2021. Ci sono voluti quasi quattro anni di lavoro per trasformarla in un luogo di magia e raffinatezza quale è ora. Qui gli ospiti possono trascorrere le loro giornate immergendosi nell’eleganza e nello stile del glamour. L’hotel è gestito come una casa di campagna, ma con servizio impeccabile e raffinati camerieri in giacca bianca che preparano cocktail eccezionali.

“Qui il tempo trascorso è magico; non potrebbe esserci un luogo più affascinante per sedersi su una terrazza con vista sulle colline umbre, deliziandosi con tagliolini al tartufo bianco.” Queste parole tratte dal Tatler Travel Guide 2022, che ha premiato l’Hotel Castello di Reschio come “Hotel dell’Anno”, catturano l’essenza dell’esperienza che Kylie Jenner e gli ospiti privilegiati vivono in questa straordinaria location.

Le suite di lusso

Una delle caratteristiche più affascinanti della Villa Reschio sono le lussuose suite che si trovano all’interno delle antiche mura del castello. Queste suite sono imbevute di personalità e fascino, grazie a un approccio organico al design contemporaneo che si fonde con un omaggio ai personaggi intriganti che un tempo abitavano questi spazi. Partiamo quindi con la Suite Castello, paragonata ad un’esperienza di puro lusso e raffinatezza. Questa spaziosa e sontuosa suite, è un vero e proprio rifugio di eleganza nel cuore del castello. Le vasche da bagno “decadenti” aggiungono un tocco di opulenza, offrendo agli ospiti la possibilità di immergersi in un mondo di relax e benessere. Qui, il tempo sembra scorrere più lentamente, consentendo agli ospiti di godere appieno della bellezza circostante e di staccare completamente dalla frenesia quotidiana.Passiamo alla Suite Castello Twin, situata al secondo piano, è un’opzione spaziosa e affascinante che offre una vista panoramica straordinaria. Con letti matrimoniali queen-size, questa suite è ideale per accogliere una famiglia o per offrire un soggiorno confortevole agli amici che desiderano esplorare l’Umbria insieme. Le viste panoramiche in entrambe le direzioni regalano momenti di puro incanto, mentre gli ospiti si godono la compagnia l’uno dell’altro e ammirano la bellezza senza tempo delle colline umbre. Arriviamo poi alla Grand Suite, come suggerisce il nome, è l’essenza del lusso e dello spazio ampio. Questa suite offre agli ospiti una zona dedicata al relax e alla distensione, ideale per immergersi nel glamour di un’epoca passata. Alloggiare in una Grand Suite significa abbandonarsi a una sensazione di benessere e gioire della bellezza senza tempo dell’Umbria.

Infine, la Tower Suite rappresenta un vero e proprio viaggio nel tempo. Situata nella parte più antica del castello, costruita nel lontano 900 d.C., questa suite si estende su ben cinque piani e offre un’esperienza che rimarrà impressa nella memoria degli ospiti per sempre. La sua spettacolare terrazza offre una vista panoramica a 360 gradi, abbracciando il paesaggio circostante e regalando momenti di puro incanto. Rilassarsi su comodi lettini da giorno, ammirando il panorama mozzafiato, diventa un rituale che nessuno vorrebbe interrompere. Nella Tower Suite, il passato si fonde con il presente, creando un’esperienza unica e avvolgente che resta nel cuore degli ospiti molto tempo dopo aver lasciato questa dimora affascinante. Non si sa se Kylie Jenner abbia scelto di alloggiare in una suite o meno ma siamo sicuro che tra tutte avrebbe scelto questa per la modica cifra di 3750 euro a notte.

Le Case di Reschio

L’Estate di Reschio ospita anche sette magnifiche case, tutte ex casolari che erano in rovina ma sono state ora restaurate con cura e attenzione dalla famiglia Bolza. Ogni casa è unica nel suo genere e offre un’esperienza autentica e lussuosa. Tuttavia, ciò che accomuna tutte queste case è la posizione, incastonata tra le affascinanti colline dell’Umbria con viste incontaminate sulla tenuta. portiamo all’attenzione la Casa Arrighi composta da una torre di avvistamento e un casolare risalente all’XI secolo. Con sei camere da letto e altrettanti bagni, questa casa offre spazio sufficiente per un gruppo di 12 persone. Una piscina di 18×4 metri completa l’esperienza di lusso. Il tutto per 4714 euro a notte. Poi parliamo della Casa Barco, dove la simmetria sinergica si riflette nel cortile paesaggistico, che è il punto focale della casa. Con spazio per ospitare più di 12 persone, questa casa offre ampi spazi, sei camere da letto, sei bagni e una piscina di 18×4 metri. Per alloggiare qui sono necessari 5000 euro a notte. E infine parliamo della Casa Bell’Aria che si pensa che sia stata scelta da Kylie Jenner per le sue vacanze Italiane. Ecco che Bell’Aria è un perfetto esempio di come il team di Reschio collabori strettamente con i proprietari delle case per creare un’abitazione unica e su misura, esteticamente bellissima e vivibile. Con oltre 12 posti letto, sei camere da letto e sette bagni, questa casa è un’oasi di lusso e raffinatezza che costa a notte 6000 euro.

In un mondo frenetico e caotico, l’esperienza di Kylie Jenner in Italia rappresenta un momento di rara bellezza, in cui lusso, storia e natura si fondono per creare un incanto indimenticabile.