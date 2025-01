Golden Globes 2025: momenti top e flop di una serata tra premi e critiche

Golden Globes 2025 tra premi inaspettati, look scintillanti e discorsi memorabili: la cerimonia non ha deluso, ma qualche critica non è mancata

La notte dei Golden Globes 2025 ha illuminato il Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills, offrendo una serata piena di emozioni, sorprese e qualche momento imbarazzante. Tra premi inaspettati, discorsi memorabili e look da sogno, il grande evento ha lasciato il pubblico e i social media divisi tra applausi e critiche. Diamo uno sguardo ai momenti top e flop di questa edizione.

Momenti top: sorprese e scintillii sul red carpet

Una delle protagoniste assolute della serata è stata Nikki Glaser, la presentatrice dei Golden Globes 2025. Con un monologo brillante e ironico, Glaser ha saputo conquistare il pubblico in sala e quello a casa.

La sua battuta sui titoli nominati, “‘Wicked’, ‘Queer’, ‘Nightbitch’… Non sono solo cose che Ben Affleck urla dopo il sesso”, ha scatenato una risata generale, dimostrando che l’umorismo pungente è ancora il cuore della cerimonia.

Non è stata solo la sua ironia a brillare: Glaser ha sfoggiato ben cinque abiti durante la serata. Ha iniziato con un voluminoso abito dorato senza spalline, seguito da un raffinato vestito argento tempestato di paillette, fino a un abito rosa che sembrava fatto per essere ricordato. Ogni cambio d’abito è stato un momento di stupore per gli spettatori, che sui social hanno elogiato la sua eleganza e versatilità.

Anche sul versante premi ci sono state piacevoli sorprese. Demi Moore, premiata per la sua interpretazione in The Substance, ha tenuto un discorso toccante che ha commosso tutti. “Pensavo che la mia carriera fosse finita“, ha detto, parlando di un copione arrivato in un momento difficile della sua vita. Alla sua età di 62 anni, Moore ha dimostrato che è ancora una forza da non sottovalutare.

Tra i look più discussi, spiccano Ariana Grande in un abito Givenchy vintage ispirato ad Audrey Hepburn e Selena Gomez, che ha incantato in Prada azzurro ghiaccio, evocando lo stile senza tempo di Jackie Kennedy. Tuttavia, la vera star del red carpet è stata Elle Fanning, che ha osato con un abito Balmain moderno ma con richiami agli anni ‘50. Una scelta che ha diviso, ma che non è passata inosservata.

Momenti flop: quando il glamour lascia spazio alle critiche

Non tutto, però, è stato all’altezza delle aspettative. Una delle critiche più diffuse riguarda la tendenza ai look retro, che ha dominato il red carpet. Se da un lato è stato piacevole vedere richiami a icone del passato, dall’altro è mancata un po’ di originalità. Nicole Kidman e Margaret Qualley, entrambe con acconciature stile bouffant alla Catherine Deneuve, hanno sfoggiato abiti impeccabili, ma che non hanno osato abbastanza per lasciare il segno.

Anche la regia televisiva ha sollevato più di una perplessità. Inquadrature troppo ravvicinate e movimenti di camera poco eleganti hanno tolto parte del glamour alla serata, facendo apparire alcuni momenti più casual di quanto ci si aspettasse. Lo stesso Seth Rogen ha scherzato sul palco: “Metà della sala ora può vedere la mia calvizie. La prossima volta ci penserò due volte prima di rifiutare il trucco.”

Infine, l’introduzione del premio per il Box Office Achievement ha sollevato qualche sopracciglio. La vittoria di Wicked, con i suoi incassi stellari, era prevedibile, ma il premio stesso è stato criticato come un’aggiunta superflua a una cerimonia già ricca di categorie. Vin Diesel, che ha presentato il riconoscimento, ha cercato di aggiungere un tocco personale paragonando i blockbuster odierni a Lo Squalo di Spielberg, ma il confronto non ha convinto tutti.

I discorsi che hanno fatto la differenza

Demi Moore non è stata l’unica a lasciare il segno con le sue parole. Tadanobu Asano, vincitore per la sua interpretazione in Shogun, ha emozionato tutti con la sua sincera meraviglia. “Forse non mi conoscete,” ha detto con un sorriso timido, “ma sono un attore giapponese e questo è un grandissimo regalo per me!” La sua gioia autentica ha conquistato il pubblico, dimostrando che la semplicità può essere altrettanto potente quanto l’eloquenza.

Non è mancato nemmeno un tocco di eccentricità. Elton John, presentando il premio per la miglior colonna sonora, ha mostrato un entusiasmo contagioso per la vittoria di Trent Reznor e Atticus Ross per Challengers. La sua reazione genuina e calorosa è stata una delle immagini più belle della serata.