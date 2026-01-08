Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Demi Moore

Non accenna a fermarsi il periodo di ritrovata gloria di Demi Moore, che oltre ad essersi riscattata come attrice nell’ultimo anno ha saputo tirare fuori la stoffa della vera icona di stile. Dopo l’immenso successo di The Substance l’abbiamo vista calcare i più prestigiosi red carpet in tenute da sogno, e la stiamo ammirando ora in un ruolo di spicco nella seconda stagione di Landman, serie tv dei record firmata Paramount+. È proprio grazie a quest’ultima che ha presenziato al Sun Valley Film Festival insieme ad Ali Larter, sua collega. Che mise avrà scelto stavolta per stupirci?

Demi Moore, pelle e pizzo per Landman 2: il (furbo) total black sensuale

Anche nei suoi look più portabili, meno da Gran Galà, per intenderci, Demi Moore riesce sempre a lasciare a bocca aperta: è questo l’effetto che ha sortito quello messo a punto dall’attrice per parlare ancora una volta di Landman 2, elegante nella giusta misura, senza eccessi, ma condito del perfetto quantitativo di sensualità.

La vediamo nello scatto poco sotto accanto ad Ali Larter indossare un caldo maglione nero a collo alto, scelta senz’altro furba visto il periodo, abbinato a gonna in ecopelle e collant in pizzo finemente ricamate. Un total black da manuale, insomma, completato in tutta raffinatezza dalla presenza del paio di décolleté alte e dalla punta acuminata ai piedi.

Il tocco in più, che pare voler strizzare l’occhio alla recente passione per l’estetica poetcore, a metà esatta tra glamour e fascino intellettuale, sono di certo gli occhiali da vista in stile aviatore — firmati Oliver Peoples —che l’attrice ha indossato. Immancabile infine, ovviamente, la sua chilometrica chioma corvina lasciata sciolta e messa in piega da delle onde morbide solo verso le estremità.

Demi Moore inizia il 2026 in Gucci, i dettagli del look sartoriale

Con una certa coerenza, vi è da ammetterlo, è stato total black e completo dei medesimi accessori anche il primissimo look del 2026 di Demi Moore.

Eccola sorridente e radiosa dare sfoggio in un video su Instagram del suo impeccabile completo sartoriale gessato, rigorosamente targato Gucci, composto da pantalone ampio con pinces sul davanti e blazer doppiopetto dalla silhouette a clessidra. A rischiarare il tutto ci ha pensato solamente la camicia bianca, un modello molto particolare dotato addirittura di cravatta annessa. Chiudevano il tutto ancora una volta dei tacchi alti e neri.

Se nel primo caso l’ispirazione era poetica, letteralmente, ma comunque vaga, questa volta ecco farsi tutto più chiaro con l’aggiunta di un non so che di mannish ad incarnare appieno la tendenza descrittaci anticipatamente da Pinterest Predicts 2026. L’ennesima conferma, questa, di come l’attrice sia un’attentissima osservatrice della moda vigente, e probabilmente anche una grande appassionata. Non ci rimane che attendere il resto delle immense soddisfazioni che ci regalerà nel nuovo anno le quali, siamo certe, saranno numerosissime.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!