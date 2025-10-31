Landman 2 sta arrivando: al centro della seconda stagione vedremo Demi Moore, che ha già iniziato a prendersi la scena a partire dal look. La mise minimal chic sul red carpet

IPA Demi Moore

Dopo l’enorme successo della prima stagione, Landman è pronta a tornare sul piccolo schermo tra sete di potere, vendetta e tensioni familiari: l’uscita del secondo capitolo della storia è fissata al 16 novembre, ovviamente su Paramount+, e l’attenzione generale è tutta per Demi Moore. Non solo perché il suo personaggio, Cami Miller, sarà ora al centro della scena ma anche per il look sofisticatissimo scelto in occasione del red carpet.

Demi Moore, l’abito midi in denim per Landman 2: il look nel dettaglio

È un’indiscussa icona di bellezza ed eleganza, Demi Moore: da The Substance in poi, pellicola che ha segnato la sua rinascita artistica e non, la sua luce è immensa e non c’è apparizione pubblica in cui non catalizzi ogni sguardo.

L’ultima è stata il red carpet di Landman 2, che l’attrice ha calcato al fianco di Billy Bob Thornton e Ali Larter, i quali condividono con lei la scena.

Per l’importante occasione la sessantaduenne ha scelto di indossare un abito in denim scuro, in misura midi, firmato GAP: attillato, dotato di scollo tondo e appena un accenno di maniche, il modello fasciava perfettamente la silhouette impeccabile della star sagomandola attraverso delle cuciture verticali a vista.

IPA

Aggiungeva il giusto tocco di sensualità lo spacco sul retro, mentre erano delle slingback in camoscio color caffellatte Paris Texas a chiudere la mise. La puntuale rappresentazione di ciò che si definisce minimal chic, insomma, stile che lei incarna senza il minimo sforzo.

I capelli lunghissimi e corvini dell’attrice questa volta erano stati acconciati in una piega liscia, lucente e con punte lavorate verso l’interno: parliamo senza dubbio del più grande elemento signature del suo look, che ha spiegato simboleggiare la libertà.

Landman 2, cosa succederà nella seconda stagione della serie con Demi Moore

Manca sempre meno all’uscita della seconda stagione di Landman, la serie dei record targata Paramount+ e firmata da Taylor Sheridan: i nuovi episodi dello show con protagonista Billy Bob Thornton e Demi Moore saranno disponibili a partire da domenica 16 novembre sulla nota piattaforma streaming.

Come sappiamo la storia trova la sua ambientazione nel Texas occidentale, dove le città in grande espansione sono divenute un fenomeno socioeconomico che ha cambiato, nel bene e nel male, gli abitanti del posto. Al centro delle vicende la ricerca della fortuna nel mondo delle piattaforme petrolifere, mostrato al pubblico attraverso uno sguardo crudo e a tratti cinico, in cui sono ingenti le somme di denaro a circolare e altrettanto pochi gli scrupoli. I protagonisti sono operai e miliardari spudorati, intenti ad alimentare un business così grande da rimodellare il nostro clima, la nostra economia e persino la nostra geopolitica.

La trama di questa seconda parte riprende da dopo la morte di Monty Miller, con Tommy Norris che si ritrova a collaborare con Cami Miller (la nostra Demi Moore, per l’appunto), la vedova di Monty, nella gestione della compagnia petrolifera M-Tex Oil. Vedremo Tommy affrontare non solo le difficoltà del lavoro ed i conflitti di potere all’interno dell’azienda, ma anche le implicazioni personali della sua nuova posizione, mentre segreti e pressioni si contorcono pericolosamente sotto la superficie minacciando di far esplodere tutto.

