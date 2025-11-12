Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Come nella più bella delle fiabe a lieto fine, proprio quando tutto sembrava ormai perduto, ecco la rapida risalita: Demi Moore non ha mai nascosto di aver pensato che la propria carriera fosse giunta al termine, prima di The Substance. Poi è arrivato il film di Coralie Fargeat a ridarle nuova linfa, regalandole il successo che ha sempre meritato. Una fase di rinascita culminata con il trionfo ai Golden Globe 2025, e che sta continuando ora con la serie dei record: Landman.

L’attrice ha infatti festeggiato il proprio sessantatreesimo compleanno nel migliore dei modi, calcando con un ampio sorriso il red carpet della première della seconda stagione, e con addosso un outfit da degna Birthday Girl.

Demi Moore, la jumpsuit in pizzo see through alla première di Landman 2

Manca pochissimo al 16 novembre, data d’esordio della seconda stagione per la serie TV ambientata nel Texas occidentale con focus la corsa all’oro nero. Dopo un primo capitolo che ha introdotto un universo crudo, capace di influenzare clima, economia e geopolitica, vedremo presto Demi Moore sul piccolo schermo ricoprire un ruolo centrale.

Lo stesso, coerentemente, è stato durante la première di Landman 2 nell’Upper West Side di Manhattan: eccola nel giorno del suo compleanno fasciata in una meravigliosa creazione custom firmata Gucci, riconoscibile per un sofisticato vedo-non-vedo.

Selezionata come sempre con l’aiuto del fido stylist Brad Goreski, la jumpsuit in pizzo nero a maniche lunghe, ultra aderente, presentava una profonda scollatura sull’addome ed una delicata chiusura a strappo ad altezza clavicole: un clamoroso rifacimento dello storico pezzo d’archivio estratto dalla collezione primavera/estate 1996 della maison italiana. Completavano il look dei grandi orecchini gioiello in argento, un make-up intenso sugli occhi, una manicure bordeaux laccata ed un liscio perfetto sui capelli lunghissimi.

Una mise sicuramente sfarzosa, questa, che segna però soltanto il prosieguo del viaggio fashion intrapreso un anno fa per accompagnare la rinascita, scandito da abiti Armani dorati dalla silhouette a statuetta, sfavillanti Schiaparelli, pulitissimi Saint Laurent e Thom Browne dalla sartoria squisita.

Landman 2, cosa aspettarsi dalla seconda stagione della serie tv con Demi Moore

È stata la stessa Demi Moore ad anticipare che nella nuova stagione di Landman il suo personaggio avrà un ruolo ben più ampio rispetto al passato, lasciando presagire grandi sorprese per lo spettatore ed incuriosendolo a dovere.

In questo secondo capitolo del dramma diretto da Taylor Sheridan vedremo l’attrice tornare ad interpretare la socialite texana Cami Miller, come sempre al fianco di Billy Bob Thornton, Ali Larter e Andy Garcia: la trama riprenderà esattamente da dopo la morte di Monty Miller, con Tommy Norris che si ritroverà a collaborare con lei, la vedova di Monty, nella gestione della compagnia petrolifera M-Tex Oil.

Assisteremo a nuovi scenari, con Tommy alle prese non solo le difficoltà del lavoro ed i conflitti di potere all’interno dell’azienda, ma anche con le implicazioni personali che derivano dalla sua nuova posizione. Sotto la superficie, nel frattempo, segreti e pressioni si contorceranno pericolosamente minacciando di far esplodere tutto.

