Diletta Leotta, Mamma Dilettante 5: ospiti e quando escono le puntate

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Diletta Leotta

Diletta Leotta, in dolce attesa del suo secondo figlio, torna con Mamma Dilettante, il podcast e vodcast prodotto da Dopcast, diventato un punto di riferimento in tema di donne e genitorialità, giunto alla quinta stagione. Insieme ai suoi ospiti, la conduttrice è pronta a smontare i luoghi comuni per portare in scena le piccole verità quotidiane, con complicità e leggerezza.

Mamma Dilettante 5, le puntate del podcast

In procinto di diventare mamma per la seconda volta, Diletta Leotta torna a confrontarsi sui luoghi comuni della maternità prendendo tutto con ironia: è online la prima delle sei puntate della quinta stagione di Mamma Dilettante, il podcast e vodcast disponibile sulle principali piattaforme di streaming e sul canale YouTube ufficiale.

La prima a scendere in pista è Francesca Lollobrigida – atleta del Gruppo Sportivo Aeronautica Militare e fresca vincitrice di 2 medaglie d’oro alle Olimpiadi di Milano-Cortina – che a tu per tu con la conduttrice racconta le strategie per coniugare lo sport ad altissimo livello e la vita da mamma. “Volevo portare mio figlio sul podio, ma non era permesso. Però sono contenta perché dopo il mio caso hanno cambiato le regole e quando i miei compagni hanno vinto la gara a squadre hanno lasciato entrare i loro figli in pista”.

Ufficio Stampa Diletta Leotta

L’emozione e la gratitudine per il traguardo raggiunto si legge negli occhi della campionessa, anche quando ripensa alle qualifiche: “Tra novembre e dicembre, quando ci qualificammo per i Giochi, ho avuto una virosi, che sicuramente mi ha portato Tommaso dal nido. Non riuscivo a fare le scale e a finire gli allenamenti. Ero arrivata al punto di pensare a rinunciare, anche perché alle Olimpiadi ci volevo arrivare preparata. Riuscirci è stato un lavoro di squadra, senza il quale io oggi veramente non sarei qua”.

E restando in tema Olimpiadi, si sa, il sesso è un argomento scottante, tanto che nel villaggio olimpico vengono gratuitamente messi a disposizione degli atleti migliaia di profilattici. “Io non ne ho neanche visto uno, sono andati subito a ruba!”. E aggiunge: “Mio marito poteva entrare solo con il pass giornaliero, quindi io sono l’ultima che può raccontare aneddoti su questo!”.

Gli ospiti di Diletta Leotta

Tra le immancabili “Domande scomode” e le nuove “Piene rase”, nel salotto di Mamma Dilettante si alterneranno personalità del mondo dello spettacolo e dello sport pronte a rivelare quello che succede davvero nelle loro case.

Martedì 7 aprile sarà la volta di Bianca Balti: tra le top model italiane più richieste dai brand internazionali, simbolo di forza e resilienza, Bianca racconterà come si è rialzata dai momenti più bui e dalle dipendenze, e come è cambiato il suo rapporto con i figli quando la vita le ha improvvisamente stravolto gli equilibri. La settimana successiva sarà la volta di Fabrizio Romano, tra i giornalisti sportivi più autorevoli e seguiti sui social – con oltre 42 milioni di followers su Instagram – che farà un divertente appello per riuscire a trovare la sua anima gemella.

Ufficio Stampa Diletta Leotta

Al giro di boa, martedì 21 aprile, la neo-mamma imprenditrice e conduttrice tv Giulia De Lellis rivelerà come si racconta la maternità sui social e come la vive nella realtà quotidiana lontano dalle telecamere. Nel quinto episodio della serie il salotto di Mamma Dilettante ospiterà un papà d’eccezione: Sal Da Vinci, fresco vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo con la sua hit Per sempre sì. Il cantante racconterà come vive il rapporto con la popolarità e l’attesa per l’imminente partecipazione all’Eurovision Song Contest 2026.

A chiudere il ciclo di puntate inedite Federica Masolin, neo-mamma e collega di Diletta Leotta, che racconterà la vita tra i paddock della Formula 1, frequentati per oltre un decennio, fino alla stabilità raggiunta con la Champions League su Sky Sport, che le ha permesso di diventare mamma.