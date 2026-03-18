Zendaya ricicla l’abito degli Oscar (ed è sempre più sposa): come è cambiata

Alla première di The Drama, Zendaya rilegge l’abito bianco degli Oscar in chiave bridal, tra silhouette fluida e anelli che fanno parlare

IPA e Getty Images Zendaya, l’abito con la gonna a ruota richiama gli anni ’50, il look

Sul red carpet si può giocare, sorprendere, stupire. Oppure scegliere di raccontare una storia. Zendaya lo sa bene e, ancora una volta, decide di far parlare i dettagli più che gli effetti speciali. Alla première di The Drama, l’attrice arriva in abito bianco e accende immediatamente una conversazione che va ben oltre la moda. Non è solo una questione di stile. È un racconto costruito con precisione, tra memoria, identità e – forse – un pizzico di verità che si nasconde tra le pieghe di un look apparentemente già visto.

Zendaya e l’abito bianco: il ritorno che cambia tutto

Per la première del suo nuovo film, Zendaya sceglie un abito bianco che non è nuovo, ma lo sembra. È lo stesso indossato nel 2015 agli Oscar, firmato Vivienne Westwood, e già questo basterebbe a rendere il momento interessante. Ma il punto non è il “riciclo”. È come quell’abito bianco viene reinterpretato oggi.

La silhouette resta quella che conosciamo: una linea lunga, fluida, che scivola sul corpo senza costringerlo. Il satin luminoso cattura la luce in modo morbido, mai aggressivo, mentre il bustier strutturato disegna il punto vita con precisione sartoriale. Il dettaglio off-the-shoulder, con il drappeggio in tulle leggerissimo, addolcisce la costruzione e crea movimento, soprattutto nella parte posteriore dove il tessuto si allunga come una scia.

Nel 2015 era un abito elegante. Nel 2026 è quasi un abito da sposa. E non è una forzatura. È una scelta consapevole, quasi dichiarata, soprattutto se si considera il contesto: il film ruota attorno a un matrimonio e Zendaya abbraccia pienamente il cosiddetto method dressing, trasformando il red carpet in una prosecuzione narrativa del personaggio.

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L’anello, il dettaglio che cambia la percezione

Poi c’è lui. L’anello. O meglio, gli anelli. Zendaya si presenta con un importante diamante all’anulare, già visto nei mesi precedenti, accanto a una sottile fascia dorata che ha immediatamente acceso le speculazioni. Fidanzamento? Matrimonio già avvenuto? Strategia? Gioco? La verità, come spesso accade con lei, resta sospesa.

Accanto al vestito, questi dettagli funzionano come una lente d’ingrandimento. L’abito bianco non è più solo un riferimento estetico, ma diventa un segnale. Un indizio. Un modo per alimentare una narrazione senza mai confermarla davvero. E lei, con quella calma apparente che la contraddistingue, si diverte a restare un passo indietro rispetto al gossip. Quando, ospite da Jimmy Kimmel, le viene chiesto dei rumors sul matrimonio con Tom Holland, risponde con ironia: “Davvero? Non ho visto nulla di tutto questo”. Un modo per dire tutto, senza dire niente.

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Da icona giovane a donna consapevole: come è cambiata Zendaya

Guardando queste immagini, la trasformazione è evidente ma mai forzata. Nel 2015 Zendaya era già promettente, ma ancora in fase di costruzione. Oggi è un sistema perfettamente calibrato: immagine, carriera, comunicazione. E questo abito bianco, ripescato dal passato, diventa quasi un confronto diretto tra due versioni di sé. Cambia il modo di portarlo. Cambia l’attitudine.

All’epoca era un look importante. Oggi è un look controllato. Più silenzioso, ma anche più potente. Il corpo non è più semplicemente vestito: è accompagnato. La postura è più sicura, lo sguardo più consapevole, il sorriso meno costruito. Anche beauty e styling raccontano questa evoluzione. I capelli raccolti in un corto sofisticato – pulito, lucido, essenziale – lasciano spazio al volto, mentre il make-up gioca su toni caldi e luminosi, con una pelle glow perfettamente bilanciata e labbra naturali. Niente eccessi, tutto calibrato.

E poi i gioielli: orecchini chandelier in diamanti, luminosi ma mai invadenti, e quella clutch minimale che resta quasi in secondo piano. Tutto è pensato per non distrarre dall’insieme.

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