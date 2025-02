Fonte: Ansa Carlo Conti in conferenza stampa

Mancano poche ore alla prima serata di Sanremo 2025. Ce lo suggerisce la conferenza stampa che precede la diretta di debutto, che vede schierato Carlo Conti – conduttore e direttore artistico – senza Gerry Scotti e Antonella Clerici che invece hanno partecipato a quella del lunedì. Si parte subito con le parole del Sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, alla sua prima kermesse come Primo Cittadino dopo il lunghissimo presidio di Alberto Biancheri. Si ricorda anche Alex Benedetti, che avrebbe dovuto partecipare alla votazione. Il direttore di Virgin Radio è scomparso a 53 anni il 10 febbraio 2025.

I conduttori del PrimaFestival in Sala Stampa Lucio Dalla

Stanno riscuotendo un ottimo successo e oggi sono presenti in Sala Stampa Lucio Dalla. Gabriele Corsi, Mariasole Pollio e Bianca Guaccero sono entusiasti del percorso che stanno facendo e di essere in tre. “Questa coralità di cui Carlo ha tanto parlato in questi giorni, tra di noi sta funzionando”, ha sottolineato Guaccero, che dopo la vittoria di Ballando con le stelle sta riscoprendo un lato completamente nuovo della sua carriera che è ripartita alla grande. Il clima è dei migliori, tanto che Carlo Conti ha perfino fatto gli auguri a Topo Gigio che proprio oggi compie 66 anni. Ed elenca tutti gli ospiti della seconda serata.

Il ritorno del DopoFestival

Dopo diversi anni di stop, torna anche uno dei contenuti cult del Festival. Alessandro Cattelan, che per anni è stato identificato come uno dei possibili conduttori della manifestazione, è quest’anno alla guida del DopoFestival. La glass room è già allestita all’esterno dell’Ariston, un po’ com’era accaduto per la leg sanremese di Viva Rai2!, e con lui ci sarà anche la scrittrice Selvaggia Lucarelli che per prima ha dato la notizia della seria caduta di Kekko dei Modà. Con loro ci sarà anche Anna Dello Russo, che commenta i look degli artisti e degli ospiti sul palco.

“La speranza è regalare un momento di decompressione dopo la serata, di cazzeggio e di scherzo. C’è una bella squadra. Abbiamo fatto un po’ di prove. C’è quello che serve per fare qualcosa di divertente. La mia intenzione è fare un DopoFestival che ricordi come clima quelli di Elio, di Fiorello, di Nicola Savino con i Gialappi, quel modo di dissacrare la liturgia che è rimasta nella memoria di tanti”, ha spiegato il conduttore.

Carlo Conti in lacrime

Non ci sono Sanremo che tengano: quando si tratta di parlare della propria madre, non si può trattenere l’emozione. Questo è quello che è accaduto a Carlo Conti che, durante la conferenza stampa, ha ricordato di essere stato cresciuto con amore dalla mamma dopo la perdita prematura del papà quando aveva solo 18 mesi. “Personalmente sono stato tirato su dalla mia mamma, perché mio padre è morto quando avevo 18 mesi. Una donna fortissima“, ha raccontato con la voce rotta dal pianto, “Mi ha insegnato due cose: il rispetto e l’onestà. Non è mai mancata una sera la tavola apparecchiata anche solo per noi due”.

La scaletta della prima serata

Un annuncio sui generis, e molto diverso da quelli a cui eravamo abituati. Carlo Conti non ha infatti letto la scaletta ma ha mostrato il foglio con l’ordine di uscita degli artisti che è definitivamente questo:

