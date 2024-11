Lutto per Carlo Conti, addio al suo manager Fernando Capecchi

Fonte: Ansa Carlo Conti

“Io sono un impresario”. Così si definiva Fernando Capecchi, manager dei Vip e responsabile della lunga carriera di Carlo Conti, ma anche di Leonardo Pieraccioni, Giorgio Panariello, Massimo Ceccherini e moltissimi altri. Fondatore della Vegastar, scuderia che ancora oggi conta tantissimi artisti all’interno del suo roster, si è spento a 80 anni in provincia di Pistoia dopo breve malattia. Ora le redini dell’agenzia passano definitivamente nelle mani dei suoi figli, che hanno la chiara intenzione di onorarne la memoria proseguendone l’operato.

Chi era Fernando Capecchi

La storia della Vegastar di Fernando Capecchi nasce esattamente 50 anni fa, quando nel 1974 decide di fondarla. Inizialmente si occupa di quella che allora veniva definita musica leggera, oggi più comunemente conosciuta come musica pop, grazie alla collaborazione e all’intuizione di Gianni Ravera. Era stato lui, per primo, a riconoscere le spiccate doti di scouting di Capecchi e così lo nomina selezionatore degli artisti emergenti per l’Italia centro-settentrionale per il Festival di Castrocaro.

In quegli anni, il palco della kermesse era ancora importantissimo per la carriera di chi aveva la fortuna di arrivarci. Da qui sono infatti partiti alcuni dei più grandi nomi della musica mediamente recente, tra cui quello di Zucchero e quello di Eros Ramazzotti che vinse perfino il Festival di Sanremo nel 1986 con Adesso tu e avviando dal Teatro Ariston la sua carriera internazionale. E ancora Marina Fiordaliso e Paolo Vallesi, entrambi approdati successivamente in Riviera. Capecchi era stato inoltre insignito dei titoli di Cavaliere e Grande Ufficiale della Repubblica Italiana.

L’omaggio di Carlo Conti

Il direttore artistico e conduttore di Sanremo, Carlo Conti, è stato tra i primi a ricordare Fernando Capecchi. Insieme a lui, aveva condiviso moltissime esperienze professionali: “Ciao Fernando, che gavetta insieme! Quanti kilometri, quante serate, quante delusioni e quante soddisfazioni, quanti abbracci e quante discussioni quanti “saluta tutti”… Con te se ne va un pezzo di vita”.

E ancora Leonardo Pieraccioni, che su Instagram ha voluto ricordarlo così: “Caro Fernando, avevo 17 anni e mi dicevi che avrei potuto fare questo mestiere quando nemmeno io ci credevo. Siamo stati insieme 42 anni, ultimamente ti chiedevo: “Oh ma il contratto me lo fai o no?” ridevi: “No, sei ancora in prova”. Ciao Capecchi! Ci siamo divertiti”. Oggi, la Vegastar è gestita dai figli Elena e Silvio e gestisce ancora moltissimi artisti. Tra questi Leonardo Pieraccioni, Carlo Conti, Rossella Brescia, Nancy Brilli, Gigi e Ross, Cristiano Malgioglio, Massimiliano Ossini, Arianna Ciampoli, Elenoire Casalegno, Carolina Rey, Angela Rafanelli.

Chi lo ha conosciuto davvero bene lo definisce come persona perbene, gentile e disponibile con tutti. Giorgio Panariello ne aveva ideato perfino una parodia: è la sua maniera artistica per dimostrare affetto e stima. Il suo Nando (“Roberta, saluta tutti eh”), il personaggio con l’impermeabile e il cellulare sempre in mano, è infatti dedicato a lui. Gli artisti che sono passati per la sua scuderia sono davvero tantissimi, molti dei quali presenti ancora oggi. Basti pensare a Zucchero Fornaciari a Cristiano Malgioglio, passando per Emanuela Aureli, Sergio Friscia, Francesca Fialdini, Roberta Capua, Serena Magnanensi. I funerali di Fernando Capecchi si terranno lunedì 2 dicembre presso la Chiesa di San Paolo a Pistoia.