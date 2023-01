Francesca Michielin, i commenti sull’aspetto fisico non servono a nessuno: è ora di dire basta

I social sono spesso il terreno fertile per gli haters per commentare, criticare, giudicare a priori l’aspetto fisico di una persona. Nell’era dei social sembra che chiunque abbia la verità in tasca, e a denunciarlo è anche un video condiviso su TikTok da Francesca Michielin. La cantante si è rivolta ai suoi followers elencando una serie di commenti sull’aspetto fisico di una persona e, a seguire, attaccando chi spesso giudica senza sapere: “Questi sono tutti commenti non richiesti, ma soprattutto non sono veri”.

Francesca Michielin contro le critiche sull’aspetto fisico: il video

Il giudizio tagliente, l’attacco gratuito, la critica ingenerosa contro una persona che, in fondo, non conosciamo affatto. Nell’epoca dei social è sempre più frequente incontrare leoni da tastiera che spesso giudicano senza sapere, senza conoscere il percorso di una persona, le sue fragilità e i suoi punti deboli. In particolare sono gli attacchi all’aspetto fisico ed estetico a minare le nostre certezze, soprattutto se provengono da perfetti sconosciuti. Dell’azione degli haters ne ha parlato Francesca Michielin, condividendo sul suo profilo TikTok un video estremamente importante.

La cantante, nonché conduttrice dell’ultima edizione di X Factor, si è immortalata durante una sessione di trucco e, nel frattempo, ha rivolto un prezioso messaggio ai suoi followers: “Onestamente sono piena di tutte queste frasi come: ‘Ma tutti questi brufoli cosa sono?’, ‘Di’ la verità: stai mangiando schifezze in questo periodo scommetto’, ‘Ma sei pazza a sollevare quei pesi in palestra?’, ‘Guarda che ti ingrossi’, ‘Ti vedo un po’ troppo magra: mangi vero?‘”. Oppure: ‘Ma sbaglio o in questo periodo sei a dieta? No, perché mi sembra che mangi un botto, non ti fai mancare proprio niente’, ‘Guarda che per fare il tuo lavoro l’immagine è fondamentale’, ‘Ma come è ingrassata quella lì?‘, ‘Ma ci si potrà mica ridurre così?'”.

Francesca Michielin: “Siamo tutti convinti di avere la verità in tasca”

Una sfilza infinita di commenti negativi che sono sempre più frequenti sui social, indirizzati all’aspetto estetico e fisico di una persona pur di minarne certezze e stabilità. “Questi sono tutti commenti non richiesti, ma soprattutto non sono veri. Perché non abbiamo conoscenza del percorso della persona che abbiamo di fronte, non siamo medici, dietisti, personal trainer, endocrinologi”, spiega Francesca Michielin.

La cantante, che a X Factor ha ben figurato alla conduzione sfoggiando anche look da favola, si scaglia contro il giudizio facile ed ingeneroso: “I social ci hanno portato ad avere un opinione su tutto, ci inducono a commentare ogni cosa, anche se non ci è assolutamente richiesto. Siamo tutti convinti di avere la verità in tasca, abbiamo smesso di fidarci e di affidarci alle persone competenti”.

E, al termine del suo video, invita tutti quanti a fare un esercizio molto importante per dire basta: “Proviamo a fare tutti insieme questo esercizio: prima di commentare l’aspetto fisico o qualsiasi caratteristica di un’altra persona, fermiamoci un attimo. Chiediamoci perché dovremmo commentarlo e, soprattutto, se commentandolo faremmo qualcosa di utile. Vi assicuro che facendo questo tipo di ragionamento, ci si rende presto conto che commentare il corpo e la condizione fisica altrui non serve a nulla. Anzi, spesso l’altra persona può rimanerci molto male. Una persona non sempre dimagrisce o ingrassa per motivi puramente estetici, anzi. Be kind”.

