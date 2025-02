5 cm, testo e significato della nuova canzone degli Zero Assoluto

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: IPA Gli Zero Assoluto in concerto

Si chiama 5 cm il nuovo singolo degli Zero Assoluto, disponibile negli store digitali dal 28 febbraio 2025. Pubblicato da Artist First, l’inedito dell’amatissimo duo romano composto da Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi esce il giorno prima del concerto speciale Milano canta gli Zero Assoluto all’Unipol Forum di Milano fissato per l’1 Marzo. Scopriamo insieme testo e significato del pezzo.

Significato di “5 cm”, l’ultimo brano degli Zero Assoluto

5 cm è ancora una canzone d’amore, ma diversa da tutte le altre. Trattasi di un particolare brano che nasce da un dialogo tramite messaggio: è il racconto di un ricordo legato a un periodo spensierato vissuto tra amici, feste e attimi condivisi.

I “cinque centimetri” che il titolo cita sono quelli che separano due persone negli attimi precedenti ad un bacio, uno spazio brevissimo ma infinito al contempo dove si susseguono con rapidità coraggio, paura, desiderio ed incertezza. Un tempo breve, ma denso di magia.

Gli Zero Assoluto si stanno preparando a presentare dal vivo questo nuovo singolo: “5cm uscirà il giorno prima del concerto al Forum, un’occasione speciale per cantarlo dal vivo per la prima volta. Siamo grati, sempre, per l’affetto immenso di chi ci segue da anni e di tutte le nuove generazioni che continuano a scoprire e fare propria la nostra musica” hanno raccontato Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi.

L’attesissimo concerto Milano canta gli Zero Assoluto, previsto per il 1° marzo 2025 e prodotto da A1 Concerti, costituisce un’occasione perfetta per ripercorrere un passo alla volta la carriera del seguitissimo duo romano e per rivivere le emozioni legate ai loro brani: sarà uno spettacolo sviluppato a mo’ di un racconto musicale, attraverso i pezzi che hanno segnato le tappe fondamentali della loro carriera a riportare alla luce cari ricordi e sensazioni dal passato.

“Non potremo mai rinunciare alla nostra musica. Tornando a suonare, abbiamo ritrovato il nostro pubblico che nel frattempo è cresciuto, ha fatto figli, ha superato delusioni o trovato l’amore. Come noi d’altronde. Nella loro voce abbiamo sentito risuonare tutto quello che gli è successo in questi anni, con consapevolezza e maturità. Le nostre canzoni hanno acquisito un nuovo significato e valore. Questo concerto al Forum, è per noi un nuovo stimolo per concentrarci sulla nostra musica, abbiamo tanti progetti e tante nuove canzoni che faremo uscire quest’anno che non vediamo l’ora di condividere con chi ci supporta da sempre” sono state le parole di gratitudine spese dagli Zero Assoluto.

“5 cm”, il testo della canzone

Oi, sei sveglia o stai già dormendo

pensavo a noi

a quelle stupide cazzate che solo noi

che solo noi

che sembra ieri è una vita fa

dodici gradi di felicità

ma come cambiano le cose

dall’altra parte delle storie

la musica è accesa

la doccia la spesa

la scuola è una scusa

qualcuno già fuma

il giorno sbagliato

il pugno mai dato

le feste le chiuse

il fiato sul fiato

cinque centimetri prima di un bacio

e la tua faccia l’hai lasciata là

tra paranoie ed università

tra magazzini vuoti e scale rotte

e sotto sotto lo sai più di me

che servirebbe un giro in macchina

per ricordarci che è più bello di notte

ma come cambiano le cose

ma non dimentico le storie

la luce si è accesa

la doccia la spesa

la scuola è una scusa

qualcuno già fuma

il giorno sbagliato

il pugno mai dato

le feste le chiuse

il fiato sul fiato

cinque centimetri prima di un bacio

ma come cambiano le cose

ma non dimentico le storie

la luce si è accesa

la doccia la spesa

la scuola è una scusa

qualcuno già fuma

il giorno sbagliato

il pugno mai dato

le feste le chiuse

il fiato sul fiato

cinque centimetri prima di un bacio