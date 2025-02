Annalisa Minetti su Sanremo 2025: “Katia Follesa tutta la vita. I Duran Duran, il momento più bello”

Fonte: IPA Le pagelle dei look della terza serata di Sanremo, tra sorprese e “balorde nostalgie”

Annalisa Minetti, che ha calcato più volte il palco dell’Ariston con grande successo, commenta per noi la terza serata di Sanremo 2025.

Carlo Conti ha voluto tre co-conduttrici per la terza serata del Festival di Sanremo, bellissime e bravissime: Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa. Miriam ha incantato con degli abiti da sogno e ha raccontato della serie di cui è protagonista, Miss Fallaci. Elettra invece ha confessato che tutte le volte che scende le scale dell’Ariston, le vengono in mente Bugo e Morgan, perché nel 2020 quando litigarono in diretta, lei era dietro le quinte che aspettava il suo turno per cantare. E infine Katia ha coronato il suo sogno di sposare Simon Le Bon.

In attesa di ascoltare i duetti nella quarta serata di Sanremo 2025 (leggi la scaletta), Annalisa Minetti ci racconta le sue impressioni ed emozioni sulla quarta serata.

Tre co-conduttrici per la terza serata, Leone, Lamborghini, Follesa: ti sono piaciute? I loro look?

Comincio dicendo: Katia Follesa tutta la vita. Mi è sempre piaciuta e anche ieri si è confermata con una comicità che personalmente apprezzo in una serata dai ritmi comunque più blandi rispetto alle precedenti. In questa serata è mancato il guizzo e forse i toni sono stati un po’ compassati rispetto alle altre. Trovo Miriam Leone sempre bellissima ed elegante anche se l’avrei voluta più al centro dell’azione; mi pare sia rimasta un po’ in disparte. Non ho tanto capito la presenza di Elettra Lamborghini, seppur brava e precisa nelle presentazioni ma l’ho sentita un po’ troppo impostata e costruita ed il look decisamente no. Avrei lasciato più spazio alla Follesa a briglia sciolta.

Momento Duran Duran, come li hai trovati? Hai ballato?

Ho ballato cantando a squarciagola come quando avevo 14 anni. Simon Le Bon lo trovo ancora eccezionale e quei brani immortali. Sicuramente il momento più bello della serata.

Fonte: Ufficio stampa - Annalisa Minetti

Iva Zanicchi, premio alla carriera: giusto riconoscimento? Ti ha emozionato sentirla cantare?

Riconoscimento più che giusto per l’unica donna che è riuscita a vincere 3 Festival, record difficile da battere. Iva è genuina come pochi e mi è sempre piaciuta tantissimo come artista ma soprattutto come persona. Ha un’ironia naturale che riesce a coinvolgere tutti, anche chi la conosce da appena un minuto. Complimenti Iva!

Secondo ascolto per gli altri Big in gara: chi ti ha colpito di più?

Qui la nota dolente perché secondo me i brani migliori li ho ascoltati nella seconda serata e in quello scaglione là ricercherei il probabile podio. Mi ha sorpreso in positivo Olly. Questa mattina canticchiavo il suo inciso a colazione e questo è buon segno. Mi piace sempre tanto Noemi che ha una cifra stilistica unica. Diciamo che le canzoni di questa tranche non hanno contribuito a dare sprint alla serata. Tutto un po’ sottotono.

