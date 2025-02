Annalisa Minetti su Sanremo 2025: “Conti brillante. Nessuna botta emozionale al primo ascolto”

Fonte: IPA Le pagelle dei look della prima serata di Sanremo: vincono le donne

Come lo scorso anno, Annalisa Minetti è la nostra commentatrice speciale di Sanremo 2025. D’altro canto, chi meglio di lei può raccontare l’emozione del palco dell’Ariston, lei che nel 1998 ha vinto quell’edizione del Festival con il brano Senza te o con te.

Nella prima serata di Sanremo 2025, Carlo Conti, accompagnato da Antonella Clerici e Gerry Scotti, ci ha fatto ascoltare tutti i brani in gara e Annalisa Minetti ci racconta le sue sensazioni e cosa pensa di questa 75esima edizione del Festival al suo debutto, in attesa di vedere cosa ci aspetta durante la seconda serata (leggi la scaletta).

Ti è piaciuta la nuova formula scelta da Conti per Sanremo 2025?

Sì, devo dire che mi è piaciuta soprattutto grazie alla conduzione snella e brillante di Conti, Scotti e Clerici che ho trovato davvero “sul pezzo”. Il fatto che abbiano finito prima sulla tabella di marcia è indice di una conduzione che ha funzionato e di come Carlo, Gerry ed Antonella si trovassero benissimo insieme. Non posso dire lo stesso della qualità musicale. Ci sono scelte che ho trovato forzate e, a parte qualcuno, brani tutti uguali a carichi di autotune, davvero troppo.

Abbiamo sentito tutte le canzoni in gara: quali ti hanno più emozionato?

La verità è che al primo ascolto non mi è arrivata nessuna botta emozionale a livello interpretativo cosa che mi era successa nel recente passato ascoltando Tango di Tananai, ad esempio. Cristicchi ovviamente ha un testo bellissimo e spero che migliori nell’interpretazione nelle prossime serate; non è facile cantare questo brano che ha una musica complessa ed un contenuto difficile da gestire dal punto di vista emotivo. Noemi mi è piaciuta tantissimo. Non rende scontato niente. Fedez mi è arrivato con una carica pazzesca e non me lo aspettavo.

Concordi col podio? Giorgia era quasi scontata, Corsi rivelazione

Sì, il podio può starci anche se avrei voluto anche una Noemi o un Fedez. Giorgia è fuori categoria: è la voce. Punto. Ancora una volta riesce a sovrastare la canzone con la sua bravura. La canzone al primo ascolto non mi ha colpito così tanto ma poi arriva lei che ti porta dentro al suo universo vocale e qualsiasi altro pensiero viene in secondo piano.

Lucio Corsi non lo conoscevo. Me ne hanno parlato benissimo e devo dire che lo trovo molto talentuoso al punto che secondo me dovrebbe abbandonare trucco ed abbigliamento ricercato perché non ne ha bisogno. Artista già solido che voglio continuare a scoprire.

Fonte: Ufficio stampa - Annalisa Minetti

Dei look cosa ci dici?

Sicuramente il look di Lauro lo trovo adeguato al mood del brano che interpreta. Achille sta migliorando tantissimo sotto vari aspetti. Elodie sicuramente spicca per eleganza e può indossare qualsiasi cosa risultando sempre affascinante. Per me il palco dell’Ariston merita sempre il massimo rispetto e quindi eleganza.

Jovanotti ha fatto ballare l’Ariston, ti è piaciuto?

Jova è sempre una scarica di energia positiva e la sua musica ti fa fare un viaggio nei luoghi che ha visitato. Non si può non ballare ascoltando Lorenzo. Alcune affermazioni di Jova le ho trovate inopportune vedi la gentile concessione di Fiorello e Amadeus sul palco. Trovo che involontariamente abbia mancato rispetto alla conduzione di Conti. La sua passione nel voler comunicare cosa è buono e giusto a volte risulta un pò eccessiva. Spero davvero che il brutto incidente che ha avuto sia oramai alle spalle e da come ha ballato rischiando anche di cadere, credo proprio di sì.