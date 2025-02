Fonte: IPA Bianca Balti

Archiviata la prima puntata, Carlo Conti torna alla guida di Sanremo 2025 con la seconda diretta del Festival che vede tornare sul palco la splendida Bianca Balti, con Nino Frassica e Cristiano Malgioglio. La gara è già entrata nel vivo, ma per la metà degli artisti in gara si tratta di tornare a cantare ancora per far conoscere il proprio brano al pubblico. A questa serata si aggiungono le esibizioni di Sanremo Giovani, con il vincitore che sarà incoronato nella terza serata del giovedì. Ma chi si esibisce il 12 febbraio? Ecco gli artisti in ordine di uscita.

Chi canta, la scaletta

Come vi abbiamo anticipato, cantano nuovamente i primi 15 artisti in gara. Il Festival di Sanremo prevede 29 artisti in gara, che dovevano essere 30 prima del ritiro di Emis Killa, ma la seconda serata vede tornare sul palco solo la metà di questi. Per la prima volta in questa 75ª edizione, entra in gioco il televoto che si unisce alle votazioni della Sala Stampa Radio, tv e Web. Nella prima serata, hanno cantato tutti in quest’ordine:

Gli ospiti e i co-conduttori

Gradito ritorno, quello di Damiano David, che ha appena avviato la sua carriera come solista con un album da pubblicare nel 2025 anticipato dall’apripista Silverlines, seguito da Born With a Broken Heart. L’artista romano torna sul palco dopo la vittoria del 2021 in Zitti e buoni con i Måneskin, seguita dall’ospitata nel 2022 da vincitori uscenti e dopo il trionfo inatteso a Eurovision Song Contest ad Amsterdam, in piena pandemia Covid-19.

Si aggiunge il cast di Follemente di Paolo Genovese, composto da Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli, Vittoria Puccini, Maria Chiara Giannetta, Claudia Pandolfi, Edoardo Leo, Marco Giallini, Maurizio Lastrico, Rocco Papaleo e Claudio Santamaria mentre sul Suzuki Stage si esibisce Big Mama.

Dove vedere il Festival in tv e streaming

Il Festival di Sanremo va in onda su Rai1 dalle 20,45, subito dopo la puntata del PrimaFestival condotta da Bianca Guaccero, Gabriele Corsi, Mariasole Pollio. La seconda serata del Festival di Sanremo è trasmesso anche su RaiPlay, quindi fruibile su PC, smartphone e tablet, e in Mondovisione come ogni anno. La manifestazione vive anche sui social attraverso l’hashtag ufficiale che ogni serata raccoglie migliaia di commenti. Le serate sono disponibili inoltre on demand nei giorni successivi alla diretta.