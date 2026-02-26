Don Matteo 15 cancellato, perché non va in onda stasera e quando torna

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Virginia Bettoja - Ufficio stampa Rai Nino Frassica e Raoul Bova in "Don Matteo 15"

Don Matteo 15 non va in onda giovedì 26 febbraio. Rai 1 ha cancellato la puntata e il motivo è evidente a tutti. Stasera infatti sul primo canale viene trasmessa la terza serata del Festival di Sanremo. Ma la fiction non è stata cancellata definitivamente dal palinsesto, ecco quando la vedremo nuovamente in tv.

Don Matteo 15, perché salta la puntata di stasera 26 febbraio 2026

Dunque, il consueto appuntamento del giovedì con Don Matteo 15 salta. Rai 1 è stata costretta a far slittare la puntata della fiction con Raoul Bova e Nino Frassica per dare spazio al Sanremo 2026. Siamo arrivati alla terza serata del Festival (leggi la scaletta) durante la quale si esibiscono gli altri 15 Big in gara ma soprattutto è il momento di decretare il vincitore di Sanremo Giovani.

Carlo Conti, oltra a Laura Pausini, ha accanto a sé per questa terza serata del Festival Irina Shayk che ha incantato tutti durante la conferenza stampa. Mentre come super ospite musicale può contare su Eros Ramazzotti.

Anche se Sanremo 2026 non sta dando grandi soddisfazioni in fatto di ascolti tv, nella seconda serata ha raggiunto oltre 58 milioni di italiani. Per questo motivo, Rai 1 non si è fatta troppi problemi a sacrificare Don Matteo, per quanto sia una delle sue fiction di punta. Ma Sanremo è Sanremo e solo il Festival è in grado di totalizzare certi numeri.

Comunque, Carlo Conti ha pensato a una sorta di risarcimento danni per Don Matteo. Infatti, ha voluto al Festival Nino Frassica, ossia il mitico Maresciallo Cecchini, anche se non è nella terza serata.

In aggiornamento