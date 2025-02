Fonte: Ansa Miriam Leone

Siamo al giro di boa. Con la terza serata di Sanremo 2025, la gara entra finalmente nel vivo. Sono infatti attesi gli altri 14 artisti in gara, che abbiamo già ascoltato nella diretta iniziale, mentre le giurie hanno iniziato a esprimere le loro preferenze. Impossibile prevedere qualcosa basandoci sulla classifica che abbiamo visto in queste dirette. Il regolamento è infatti cambiato e, da quest’anno, non viene mostrata la chart per intero ma veniamo a conoscenza solo dei primi cinque posti e in ordine assolutamente casuale. Anche per la terza serata, si esprimono la giuria delle Radio e il televoto.

Chi canta, la scaletta

Nella seconda serata del 12 febbraio si sono esibiti 15 dei 29 artisti in gara. Ricordiamo che i Big avrebbero dovuto essere 30, ma il numero è calato a seguito del ritiro di Emis Killa che ha deciso di rinunciare al Festival di Sanremo per motivi personali. Da questa serata emerge una classifica parziale stilata in base alle preferenze espresse dalla giuria delle Radio e dal televoto che pesano ciascuno per il 50%.

Nel corso della seconda serata, si sono esibiti:

Per la terza serata sono quindi attesi, in ordine sparso:

Gli ospiti e i co-conduttori

La terza serata di Sanremo 2025 è condotta per la prima volta da tre donne. Sono sul palco Katia Follesa, Miriam Leone ed Elettra Lamborghini con Carlo Conti ed è imprevedibile quello che faranno. Si tratta infatti della loro prima volta in tre e, per alcune di loro, è anche un debutto in Riviera. Super ospiti della serata sono invece i Duran Duran, che tornano sul palco dell’Ariston dopo 40 anni, mentre Iva Zanicchi e Antonello Venditti ricevono il Premio alla Carriera, come aveva annunciato Carlo Conti durante uno dei collegamenti con il Tg1. Sul Suzuki Stage di Piazza Colombo si esibisce invece Ermal Meta.

Dove vedere il Festival in tv e streaming

Il Festival di Sanremo va in onda su Rai1 dalle 20,45 e subito dopo il PrimaFestival, condotto da Bianca Guaccero, Mariasole Pollio e Gabriele Corsi. Le serate sono in onda in contemporanea su RaiPlay e qui rimangono fruibili anche per il servizio on demand. La manifestazione è quindi visibile su smartphone, tablet e pc che abbiano accesso alla Rete internet. Come di consueto, tutte le serate della kermesse canora sono trasmesse in mondovisione.