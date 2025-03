Ascolti tv del 3 marzo, Vittoria Puccini ci riprova contro il Grande Fratello

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Fonte: Ufficio stampa Rai Vittoria Puccini e Caterina Ferioli in "Belcanto"

La serata di lunedì 3 marzo ha visto scontrarsi per la seconda volta Vittoria Puccini, protagonista su Rai 1 della fiction Belcanto, e il Grande Fratello su Canale 5. Una battaglia per gli ascolti tv che le due ammiraglie combattono ad armi pari. Infatti, lo scorso 24 febbraio si erano contesi il podio per una manciata di punti share.

Belcanto è la nuova serie di Rai 1 sul melodramma con Vittoria Puccini. Ma fatica a decollare, sia negli ascolti che nell’apprezzamento della critica. Nel secondo episodio Crescenzi offre ad Antonia un’opportunità, ma solo se Carolina entra nella sua classe. Maria, per pagare le lezioni, lavora come domestica dai Bellerio. Intanto, Crescenzi scopre che Carolina non sa leggere, mentre lei affronta una verità sconvolgente su sua madre.

Su Canale 5 il Grande fratello sta arrivando alle battute finali con le eliminazioni che hanno avuto un’accelerata.

A Quarta Repubblica su Rete 4, Maurizio Porro si è occupato della salute di Papa Francesco e della guerra in Ucraina. Su Rai 3 Massimo Giletti ha condotto Lo stato delle cose con Conte, Feltri, Vannacci e Botteri. Su La7 è andata in onda una puntata speciale de La torre di Babele.

Prima serata, ascolti tv del 3 marzo: Belcanto risale e vince

Su Rai 1 Belcanto incolla al piccolo schermo 3.648.000 spettatori pari al 20.8% di share. Su Canale5 Grande Fratello ha conquistato 2.089.000 spettatori con uno share del 16.1%. Su Rai2 99 da Battere intrattiene 1.049.000 spettatori pari al 6.3%.

Su Italia1 Wonder Woman piace a 1.238.000 spettatori (7.4%). Su Rai3 Lo stato delle cose segna 817.000 spettatori e il 4.9%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 863.000 spettatori (5.9%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 872.000 spettatori e il 4.8%. Su Tv8 4 Hotel ottiene 467.000 spettatori con il 2.8%. Sul Nove Terrybilmente Divagante raduna 581.000 spettatori (3.3%).

Access Prime Time, dati del 3 marzo

Su Rai1 Cinque Minuti conquista 4.841.000 spettatori (23.2%), mentre Affari Tuoi raduna 5.896.000 spettatori (27%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.945.000 spettatori pari al 13.5%. Su Rai2 TG2 Post interessa a 578.000 spettatori con il 2.6%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine piace a 1.474.000 spettatori (6.8%).

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.304.000 spettatori (6.2%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.548.000 spettatori (7%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 1.018.000 spettatori e il 4.8% nella prima parte e 1.011.000 spettatori e il 4.6% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.813.000 spettatori (8.3%). Su Tv8 Celebrity Chef totalizza 411.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 623.000 spettatori con il 2.9%.

Ascolti tv Preserale, dati del 3 marzo

Su Rai1 L’eredità, la sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.277.000 spettatori pari al 23.7%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.575.000 spettatori pari al 26.3%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 2.014.000 spettatori (15.8%), mentre Avanti un Altro ha convinto 3.320.000 spettatori (20.5%).

Su Rai2 dopo TGSport Sera (516.000 – 4.2%), Mani di fata totalizza 416.000 spettatori con il 2.4%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 418.000 spettatori (2.8%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 684.000 spettatori (3.6%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.578.000 spettatori (14.1%). A seguire Blob segna 1.108.000 spettatori (5.6%) e Via dei Matti n. 0 sigla 978.000 spettatori (4.7%). Su Rete4 La Promessa appassiona 813.000 spettatori (4.2%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 332.000 spettatori pari al 2.2%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 378.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 360.000 spettatori con il 2%.