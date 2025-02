Ascolti tv del 24 febbraio, Belcanto si scontra con il Grande Fratello

Fonte: Ufficio stampa - Belcanto Vittoria Puccini in "Belcanto"

Vittoria Puccini ha debuttato su Rai 1 con la nuova fiction, Belcanto, e subito si è scontrata con il Grande Fratello su Canale 5 nella gara degli ascolti tv.

Belcanto è la nuova serie, in onda su Rai 1, che si propone di ripercorrere la storia del melodramma, genere molto importante nell’Italia della seconda metà dell’Ottocento. La fiction racconta la storia di Maria (Vittoria Puccini) e delle sue figlie, Antonia (Caterina Ferioli) e Carolina (Adriana Savarese), in fuga da Napoli per liberarsi dall’oppressione del violento marito di Maria, Iginio (Antonio Gerardi), e per inseguire il sogno di calcare i palcoscenici dei grandi teatri di Milano.

Al Grande Fratello su Canale 5 Helena ha ricevuto una commovente video-lettera dalla sorella Mariana, mentre Federico ha potuto riabbracciare il figlio Romeo, al quale è unito da un legame speciale. Tra Mariavittoria e Tommaso sembra non essere passata la crisi.

Su La7 a La Torre di Babele, Corrado Augias ha presentato ‘Anno I – Le regole del potere’, una puntata speciale per riflettere sulle dinamiche del potere, della guerra e delle sue conseguenze, anche a seguito della svolta significativa annunciata dagli Stati Uniti nelle relazioni internazionali e nell’economia globale. Tra gli ospiti, il filologo Luciano Canfora, il costituzionalista Gustavo Zagrebelsky, la storica Michela Ponziani, i giornalisti Federico Fubini e Francesca Mannocchi.

Il resto della programmazione tv ha visto su Rai 3 Massimo Giletti con Lo stato delle cose e su Rete 4 l’appuntamento con Quarta Repubblica.

Prima serata, ascolti tv del 24 febbraio: Belcanto arriva al 20,7%. Il GF segue di poco

Su Rai 1 Belcanto incolla al piccolo schermo 3.536.000 spettatori pari al 20.7% di share. Su Canale5 Grande Fratello ha conquistato 2.147.000 spettatori con uno share del 17%. Su Rai2 99 da Battere intrattiene 1.030.000 spettatori pari al 5.9%. Su Italia1 Aquaman appassiona 1.355.000 spettatori (8.4%). Su Rai3 Lo stato delle cose segna 866.000 spettatori e il 5.3%.

Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 745.000 spettatori (5.2%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 1.010.000 spettatori e il 5.2%. Su Tv8 4 Hotel ottiene 417.000 spettatori con il 2.6%. Sul Nove Il Giaguaro Mi Guarda Storto raduna 848.000 spettatori (4.6%).

Access Prime Time, dati del 24 febbraio

Su Rai1 Cinque Minuti conquista 5.092.000 spettatori (24.1%), mentre Affari Tuoi raduna 6.100.000 spettatori (27.8%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.928.000 spettatori pari al 13.3%. Su Rai2 TG2 Post interessa a 502.000 spettatori con il 2.3%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.578.000 spettatori (7.2%).

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.275.000 spettatori (5.9%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.593.000 spettatori (7.2%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 1.000.000 spettatori e il 4.6% nella prima parte e 843.000 spettatori e il 3.8% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.894.000 spettatori (8.6%). Su Tv8 Celebrity Chef totalizza 338.000 spettatori (1.6%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 754.000 spettatori con il 3.5%.

Ascolti tv Preserale, dati del 24 febbraio

Su Rai1 L’eredità, la sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.298.000 spettatori pari al 23.5%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.760.000 spettatori pari al 26.7%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 2.108.000 spettatori (16.3%), mentre Avanti un Altro ha convinto 3.378.000 spettatori (20.2%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (476.000 – 3.2%), Blue Bloods totalizza 526.000 spettatori con il 3.2% nel primo episodio e 723.000 spettatori con il 3.6% nel secondo episodio.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 376.000 spettatori (2.5%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 682.000 spettatori (3.5%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.449.000 spettatori (13.1%). A seguire Blob segna 969.000 spettatori (4.6%). Su Rete4 La Promessa appassiona 853.000 spettatori (4.3%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 307.000 spettatori pari al 2%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 353.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 433.000 spettatori con il 2.3%.