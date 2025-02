Ascolti tv del 17 febbraio, Alberto Angela contro il Grande Fratello

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Lunedì 17 febbraio Alberto Angela, che ha condotto su Rai 1 Ulisse: il piacere della scoperta – La Sicilia di Montalbano, si è trovato nuovamente a scontrarsi con un reality targato Mediaset, ossia il Grande Fratello su Canale 5.

La storia si ripete, infatti la scorsa estate Alberto Angela fu costretto a interrompere il suo programma, perché veniva puntualmente sconfitto negli ascolti da Temptation Island. Ma questa volta il protagonista di Ulisse: il piacere della scoperta è uno dei personaggi televisivi e letterari più amati d’Italia, il Commissario Montalbano e i suoi luoghi siciliani che sono di una bellezza disarmante.

Alfonso Signorini su Canale 5 sta portando a termine questa edizione del Grande Fratello, tra colpi di scena e dolci sorprese.

Il resto della programmazione ha visto su Rai 2 Max Giusti condurre il secondo appuntamento di 99 da battere e su Rai 3 Giletti con Lo stato delle cose.

Su La7 è andato in onda il docufilm di Ezio Mauro Navalny, cronaca di un omicidio di Stato. Dopo tre anni di prigionia in una colonia penale russa di massima sicurezza, il 16 febbraio del 2024 moriva in carcere Alexey Navalny, il più noto oppositore di Vladimir Putin.

Su Rete 4 Nicola Porro ha condotto Quarta Repubblica, ospite in studio, il Ministro della Difesa Guido Crosetto. Mentre su Italia 1 è andato in onda il film Captain America: Civil War.

