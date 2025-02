Risate, grandi ritorni e storie che tingono lo schermo di giallo: ecco le serie tv da non perdere a marzo 2025

Fonte: IPA Geolier, Rose Villain e Fabri Fibra protagonisti di "Nuova scena 2"

Marzo è alle porte e le piattaforme di streaming sono pronte a pubblicare una serie di nuovi contenuti tutti da gustare: tra storie dal sapore storico, grandi risate e nuove stagioni delle vicende più amate, ecco le serie tv che non possono mancare nella vostra lista di maratona seriale a marzo 2025.

Le serie tv in uscita a marzo 2025

“Il Gattopardo”, 5 marzo

Il 5 marzo Netflix amplia il suo catalogo con Il Gattopardo, serie tv in sei episodi prodotta da Indiana Production e Moonage Pictures che riprende le vicende dell’omonimo romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa.

La storia, ambientata nella Sicilia dell’800, vede Don Fabrizio Corbera fare i conti con la minaccia dell’unificazione italiana: il Principe di Salina, che conduce una vita tra bellezza e privilegio, proverà a stringere alleanze e rivedere i suoi valori per salvare il futuro della sua casata. Un obiettivo che potrebbe portarlo a organizzare un matrimonio tra Angelica e suo nipote Tancredi.

All’interno del cast, troviamo Kim Rossi Stuart nei panni di don Fabrizio Corbera accanto a Saul Nanni, che interpreta l’affascinante Tancredi. Angelica viene invece interpretata da Deva Cassel, mentre Benedetta Porcaroli è Concetta.

“Mare Fuori 5”, 12 marzo

Grandissima attesa anche per la quinta stagione di Mare Fuori. La serie che racconta la vita di un gruppo di ragazzi all’interno di un istituto penitenziario minorile torna per chiudere una serie di interrogativi rimasti in sospeso alla fine della quarta stagione.

Filo conduttore della nuova stagione sarà molto probabilmente la ricerca del colpevole della presunta morte di Edoardo, interpretato da Matteo Paolillo, e della forte sete di vendetta di Rosa Ricci dopo la morte del padre. Ritroveremo volti già conosciuti come Carmine Recano, Lucrezia Guidone, Maria Esposito, Giovanna Sannino e Vincenzo Ferrera, oltre ad alcune new entry.

I primi sei dei dodici episodi sono disponibili su Rai Play a partire dal 12 marzo: dal 26 marzo, invece, la serie potrà essere seguita su Rai 2 ogni settimana in prima serata. Nella stessa data su RaiPlay saranno disponibili anche gli ultimi sei episodi.

“The Residence”, 20 marzo

Gli amanti dei gialli e delle serie tv a tema investigativo non possono invece perdersi The Residence: il 20 marzo Netflix pubblica la nuova miniserie crime ispirata al libro di Kate Andersen Brower.

Prodotta da Betsy Beers e Shonda Rhimes, icona di Grey’s Anatomy, The Residence ci regala 8 episodi in cui un’eccentrica e geniale detective deve risolvere un omicidio alla Casa Bianca, dove tutto lo staff e gli invitati alla cena di Stato sono sospettati. 32 stanze, 157 sospetti e un cadavere: un giallo strampalato che saprà stupirci e tenerci col fiato sospeso.

“Lol chi ride è fuori”, 27 marzo

Il 27 marzo Prime Video torna invece a farci ridere con la quinta stagione di Lol chi ride è fuori: il programma, che quest’anno vede un inedito duo di conduttori formato da Alessandro Siani e Angelo Pintus, tornerà ad accogliere 10 comici chiusi per sei ore in una stanza con l’obiettivo di far ridere i loro avversari e aggiudicarsi un premio di 100.000 euro da donare a un ente benefico a scelta.

Uno show in cui tutto è concesso, eccetto ridere a propria volta. Nel cast Federico Basso, Enrico Brignano, Flora Canto, Tommy Cassi, Raul Cremona, Geppi Cucciari, Valeria Graci, Andrea Pisani, Marta Zoboli oltre al vincitore di LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro.

“Nuova Scena 2”, 31 marzo

Se l’iniezione di musica di Sanremo 2025 non vi è bastata, a partire dal 31 marzo su Netflix potrete godervi Nuova Scena 2. La seconda stagione del talent è composta da 8 episodi e rivedrà ancora una volta Geolier, Fabri Fibra e Rose Villain nel ruolo di giudici e cacciatori di talenti.

Una sfida a colpi di barre che, dopo una selezione degli aspiranti rapper da parte dei giudici, ci regalerà una gara intensa e colma di ospiti e colpi di scena, volta a premiare il vincitore con 100 mila euro.