LOL: Chi ride è fuori, chi sono i protagonisti della quinta stagione

Fonte: Prime Video Italia Il cast di LOL 5

Grandi novità per la quinta stagione di LOL: Chi ride è fuori. Oltre ad un cast di concorrenti che promette scintille, il pubblico troverà anche diverse guest star e due nuovi host d’eccezione: Alessandro Siani e Angelo Pintus. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla prossima edizione del comedy show targato Prime Video.

Chi sono i protagonisti della quinta edizione di LOL: Chi è ride è fuori

Prime Video ha svelato oggi i nomi dei protagonisti della quinta stagione di LOL: Chi ride è fuori, il comedy show Original dei record prodotto in Italia. Tra i concorrenti ci saranno Federico Basso, Enrico Brignano con sua moglie Flora Canto, Tommy Cassi, Raul Cremona, Geppi Cucciari, Valeria Graci, Andrea Pisani e Marta Zoboli. Come di consueto, i partecipanti si sfideranno a rimanere seri per sei ore consecutive provando, contemporaneamente, a far ridere i loro avversari. Obiettivo? Aggiudicarsi un premio finale di 100.000 euro a favore di un ente benefico scelto da chi vincerà. Si unirà al cast anche quest’anno un aspirante comico, vincitore della seconda stagione dello show Original LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro.

I due nuovi conduttori e le guest star di LOL 5

La novità più intrigrante, ad ogni modo, riguarda i conduttori dello show: se nella precedente edizione il ruolo era affidato a Fedez e Frank Matano, quest’anno due comici hanno preso il posto del rapper e dello youtuber campano. Ad osservare l’esilarante gara comica dalla control room nelle vesti di arbitri e conduttori saranno infatti Alessandro Siani e Angelo Pintus.

Se per l’attore partenopeo, apprezzato interprete di pellicole di successo, si tratta della primissima esperienza nel comedy show di Prime Video, per Pintus si parla di un gradito ritorno. Il comico era stato infatti tra i partecipanti della prima edizione dello spettacolo, vinta però da Ciro Priello dei The Jackal.

Fonte: IPA

Anche in questa stagione sono previste delle guest star d’eccellenza. Elio e Katia Follesa, tra i protagonisti più amati delle passate edizioni di LOL, torneranno a vestire i panni di giurati e a loro si unirà Lillo Petrolo. Mentre Mago Forest, anche lui veterano del comedy show, accompagnerà i giudici alla ricerca del prossimo concorrente dello show.

La nuova stagione del comedy show di Prime Video

La nuova stagione di LOL: Chi ride è fuori, composta da 6 episodi, è prodotta da Endemol Shine Italy per Amazon MGM Studios, e sarà disponibile su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo nel 2025. Il meccanismo alla base dello show è sempre lo stesso: dieci professionisti della risata saranno impegnati nel tentativo di strappare un sorriso agli altri partecipanti senza mai cedere alla comicità degli avversari. Ogni “colpo” è concesso: dalla stand-up, all’improvvisazione, fino alla commedia fisica e a tanto altro.

Alla prima risata di uno dei partecipanti, dalla control room scatterà un cartellino giallo di ammonizione, seguito alla successiva dal temuto cartellino rosso di espulsione dal gioco. L’ultimo sfidante che riuscirà a resistere rimanendo serio per tutte le sei ore di gioco sarà il vincitore, e potrà donare 100.000 euro a un ente benefico di sua scelta. Fino ad oggi, la difficile impresa è riuscita a Ciro Priello, Maccio Capatonda, Fabio Balsamo e Giorgio Panariello.